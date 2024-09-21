https://1prime.ru/20240921/sanktsii-851700086.html
TikTok удалил аккаунты Sputnik на фоне новых санкций США
TikTok удалил аккаунты Sputnik на фоне новых санкций США - 21.09.2024, ПРАЙМ
TikTok удалил аккаунты Sputnik на фоне новых санкций США
Некоторые аккаунты Sputnik дальнего и ближнего зарубежья были удалены из соцсети TikTok на фоне наложение Вашингтоном рестрикций на российские СМИ. | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T16:03+0300
2024-09-21T16:03+0300
2024-09-21T16:03+0300
россия
сша
tiktok
санкции против рф
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Некоторые аккаунты Sputnik дальнего и ближнего зарубежья были удалены из соцсети TikTok на фоне наложение Вашингтоном рестрикций на российские СМИ. Отмечается, что при попытке перехода в аккаунты (Sputnik Беларусь, Sputnik Serbia, Sputnik Afrique, Sputnik Africa и Sputnik Армения) социальная сеть выдает надпись "не удается найти данный аккаунт". Ранее 4 сентября поступила информация, что Соединенные Штаты расшири санкционный список против России, включив туда медиагруппу "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Рестрикции также коснулись Маргариты Симоньян, главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала Russia Today, а также ряда топ-менеджеров телеканала RT.TikTok представляет собой сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance".
https://1prime.ru/20240908/rt-851419418.html
сша
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Новости
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАЙМ
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россия, сша, tiktok, санкции против рф
РОССИЯ, США, TikTok, санкции против РФ
TikTok удалил аккаунты Sputnik на фоне новых санкций США
TikTok удалил ряд аккаунтов Sputnik на фоне санкций США против российских СМИ
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Некоторые аккаунты Sputnik дальнего и ближнего зарубежья были удалены из соцсети TikTok на фоне наложение Вашингтоном рестрикций на российские СМИ.
Отмечается, что при попытке перехода в аккаунты (Sputnik Беларусь, Sputnik Serbia, Sputnik Afrique, Sputnik Africa и Sputnik Армения) социальная сеть выдает надпись "не удается найти данный аккаунт".
Ранее 4 сентября поступила информация, что Соединенные Штаты расшири санкционный список против России, включив туда медиагруппу "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Рестрикции также коснулись Маргариты Симоньян, главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала Russia Today, а также ряда топ-менеджеров телеканала RT.
TikTok представляет собой сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance".
"За что боролись, на то и напоролись": Симоньян рассказала о будущем RT