https://1prime.ru/20240921/sanktsii-851700086.html

TikTok удалил аккаунты Sputnik на фоне новых санкций США

TikTok удалил аккаунты Sputnik на фоне новых санкций США - 21.09.2024, ПРАЙМ

TikTok удалил аккаунты Sputnik на фоне новых санкций США

Некоторые аккаунты Sputnik дальнего и ближнего зарубежья были удалены из соцсети TikTok на фоне наложение Вашингтоном рестрикций на российские СМИ. | 21.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-21T16:03+0300

2024-09-21T16:03+0300

2024-09-21T16:03+0300

россия

сша

tiktok

санкции против рф

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Некоторые аккаунты Sputnik дальнего и ближнего зарубежья были удалены из соцсети TikTok на фоне наложение Вашингтоном рестрикций на российские СМИ. Отмечается, что при попытке перехода в аккаунты (Sputnik Беларусь, Sputnik Serbia, Sputnik Afrique, Sputnik Africa и Sputnik Армения) социальная сеть выдает надпись "не удается найти данный аккаунт". Ранее 4 сентября поступила информация, что Соединенные Штаты расшири санкционный список против России, включив туда медиагруппу "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Рестрикции также коснулись Маргариты Симоньян, главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала Russia Today, а также ряда топ-менеджеров телеканала RT.TikTok представляет собой сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance".

https://1prime.ru/20240908/rt-851419418.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, tiktok, санкции против рф