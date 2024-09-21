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TikTok удалил аккаунты Sputnik на фоне новых санкций США - 21.09.2024, ПРАЙМ
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TikTok удалил аккаунты Sputnik на фоне новых санкций США
TikTok удалил аккаунты Sputnik на фоне новых санкций США - 21.09.2024, ПРАЙМ
TikTok удалил аккаунты Sputnik на фоне новых санкций США
Некоторые аккаунты Sputnik дальнего и ближнего зарубежья были удалены из соцсети TikTok на фоне наложение Вашингтоном рестрикций на российские СМИ. | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T16:03+0300
2024-09-21T16:03+0300
россия
сша
tiktok
санкции против рф
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Некоторые аккаунты Sputnik дальнего и ближнего зарубежья были удалены из соцсети TikTok на фоне наложение Вашингтоном рестрикций на российские СМИ. Отмечается, что при попытке перехода в аккаунты (Sputnik Беларусь, Sputnik Serbia, Sputnik Afrique, Sputnik Africa и Sputnik Армения) социальная сеть выдает надпись "не удается найти данный аккаунт". Ранее 4 сентября поступила информация, что Соединенные Штаты расшири санкционный список против России, включив туда медиагруппу "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Рестрикции также коснулись Маргариты Симоньян, главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала Russia Today, а также ряда топ-менеджеров телеканала RT.TikTok представляет собой сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, tiktok, санкции против рф
РОССИЯ, США, TikTok, санкции против РФ
16:03 21.09.2024
 
TikTok удалил аккаунты Sputnik на фоне новых санкций США

TikTok удалил ряд аккаунтов Sputnik на фоне санкций США против российских СМИ

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИконка мобильного приложения TikTok на экране мобильного телефона.
Иконка мобильного приложения TikTok на экране мобильного телефона. - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Некоторые аккаунты Sputnik дальнего и ближнего зарубежья были удалены из соцсети TikTok на фоне наложение Вашингтоном рестрикций на российские СМИ.
Отмечается, что при попытке перехода в аккаунты (Sputnik Беларусь, Sputnik Serbia, Sputnik Afrique, Sputnik Africa и Sputnik Армения) социальная сеть выдает надпись "не удается найти данный аккаунт".
Ранее 4 сентября поступила информация, что Соединенные Штаты расшири санкционный список против России, включив туда медиагруппу "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Рестрикции также коснулись Маргариты Симоньян, главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала Russia Today, а также ряда топ-менеджеров телеканала RT.
TikTok представляет собой сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance".
%Логотип телеканала RT (Russia Today) - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
"За что боролись, на то и напоролись": Симоньян рассказала о будущем RT
8 сентября, 11:14
 
РОССИЯСШАTikTokсанкции против РФ
 
 
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