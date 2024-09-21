https://1prime.ru/20240921/sayt-znakomstv-851697331.html
Исследование оценило популярность сайтов для знакомств среди россиян
Исследование оценило популярность сайтов для знакомств среди россиян - 21.09.2024, ПРАЙМ
Исследование оценило популярность сайтов для знакомств среди россиян
В текущем году граждане России стали чаще обращаться к сайтам знакомств. Об этом говорится в расчетах "Билайна", результаты исследования приводит агентство РИА... | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T07:20+0300
2024-09-21T07:20+0300
2024-09-21T07:45+0300
россия
сайт знакомств
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. В текущем году граждане России стали чаще обращаться к сайтам знакомств. Об этом говорится в расчетах "Билайна", результаты исследования приводит агентство РИА Новости.Соглавно исследованию, количество российских пользователей сайтов знакомств в августе текущего года выросло более чем на десять процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года."Количество пользователей сервисов знакомств за первые 8 месяцев 2024 года выросло более чем на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В то же время трафик на дейтинг-сервисы снизился на полпроцента за тот же период", - сообщается в исследовании. Кроме того, стало извество, что в 2023 году наиболее часто к сайтам знакомств обращались клиенты в 40-45 лет. На втором месте категория 35-40 лет, а третью строчку заняли пользователи в возрасте 30-35 лет. В этом году статистика не изменилась.По данным аналитиков, доля мужчин - пользователей дейтинг-сервисов в 2023 году составляла 55,2 процента, а в 2024 году выросла до 57,1 процента.
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россия, сайт знакомств
Исследование оценило популярность сайтов для знакомств среди россиян
"Билайн": россияне в 2024 году стали чаще пользоваться сервисами для знакомств
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. В текущем году граждане России стали чаще обращаться к сайтам знакомств. Об этом говорится в расчетах "Билайна", результаты исследования приводит агентство РИА Новости.
Соглавно исследованию, количество российских пользователей сайтов знакомств в августе текущего года выросло более чем на десять процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
"Количество пользователей сервисов знакомств за первые 8 месяцев 2024 года выросло более чем на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В то же время трафик на дейтинг-сервисы снизился на полпроцента за тот же период", - сообщается в исследовании.
Кроме того, стало извество, что в 2023 году наиболее часто к сайтам знакомств обращались клиенты в 40-45 лет. На втором месте категория 35-40 лет, а третью строчку заняли пользователи в возрасте 30-35 лет. В этом году статистика не изменилась.
По данным аналитиков, доля мужчин - пользователей дейтинг-сервисов в 2023 году составляла 55,2 процента, а в 2024 году выросла до 57,1 процента.
В Госдуме предложили маркировать страницы должников на сайтах знакомств