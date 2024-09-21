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Затонувшую у Сицилии яхту потребовали охранять от иностранных разведок - 21.09.2024, ПРАЙМ
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Затонувшую у Сицилии яхту потребовали охранять от иностранных разведок
Затонувшую у Сицилии яхту потребовали охранять от иностранных разведок - 21.09.2024, ПРАЙМ
Затонувшую у Сицилии яхту потребовали охранять от иностранных разведок
Водолазы потребовали от властей Италии усиленно охранять затонувшую у берегов Сицилии яхту Bayesian. существуют опасения, что секретными данными, которые... | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T17:53+0300
2024-09-21T18:02+0300
происшествия
яхта
секретные документы
сицилия
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Водолазы потребовали от властей Италии усиленно охранять затонувшую у берегов Сицилии яхту Bayesian. существуют опасения, что секретными данными, которые хранятся в сейфах на судне, заинтересуются иностранные разведки, передает канал CNN, ссылаясь на неназываемые источники, знакомые с ситуацией.Как передает телеканал, затонувшая яхта "оснащена двумя водонепроницаемыми сейфами, в которых хранятся два сверхзашифрованных жестких диска со строго секретной информацией, включая пароли и другие конфиденциальные данные".Вначале водолазы беспокоились по поводу сохранности ценностей, в частности, ювелирных изделий, которые находились на судне. Но потом их внимание переключилось на секретные данные, которые, по их оценкам, могут находиться в обломках яхты и которыми могут заинтересоваться иностранные разведки, рассказывает CNN.В этой связи водолазы, как сообщает телеканал, потребовали от итальянских властей обеспечить усиленную охрану обломков, причем и над водой, и с использованием систем подводного наблюдения.Также сообщается, что владелец яхты Bayesian - британский бизнесмен Майка Линч - через свои компании, включая компанию по кибербезопасности Darktrace, был связан с разведслужбами Великобритании, Соединенных Штатов и ряда других стран.
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яхта, секретные документы, сицилия
Происшествия, яхта, Секретные документы, Сицилия
17:53 21.09.2024 (обновлено: 18:02 21.09.2024)
 
Затонувшую у Сицилии яхту потребовали охранять от иностранных разведок

CNN : затонувшую возле Сицилии яхту потребовали охранять из-за секретных данных

© РИА Новости . Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВолны в Тихом океане
Волны в Тихом океане - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости . Александр Пирагис
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Водолазы потребовали от властей Италии усиленно охранять затонувшую у берегов Сицилии яхту Bayesian. существуют опасения, что секретными данными, которые хранятся в сейфах на судне, заинтересуются иностранные разведки, передает канал CNN, ссылаясь на неназываемые источники, знакомые с ситуацией.
Как передает телеканал, затонувшая яхта "оснащена двумя водонепроницаемыми сейфами, в которых хранятся два сверхзашифрованных жестких диска со строго секретной информацией, включая пароли и другие конфиденциальные данные".
Вначале водолазы беспокоились по поводу сохранности ценностей, в частности, ювелирных изделий, которые находились на судне. Но потом их внимание переключилось на секретные данные, которые, по их оценкам, могут находиться в обломках яхты и которыми могут заинтересоваться иностранные разведки, рассказывает CNN.
В этой связи водолазы, как сообщает телеканал, потребовали от итальянских властей обеспечить усиленную охрану обломков, причем и над водой, и с использованием систем подводного наблюдения.
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Также сообщается, что владелец яхты Bayesian - британский бизнесмен Майка Линч - через свои компании, включая компанию по кибербезопасности Darktrace, был связан с разведслужбами Великобритании, Соединенных Штатов и ряда других стран.
 
ПроисшествияяхтаСекретные документыСицилия
 
 
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