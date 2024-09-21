https://1prime.ru/20240921/sekrety-851700669.html

Затонувшую у Сицилии яхту потребовали охранять от иностранных разведок

Затонувшую у Сицилии яхту потребовали охранять от иностранных разведок - 21.09.2024, ПРАЙМ

Затонувшую у Сицилии яхту потребовали охранять от иностранных разведок

Водолазы потребовали от властей Италии усиленно охранять затонувшую у берегов Сицилии яхту Bayesian. существуют опасения, что секретными данными, которые... | 21.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-21T17:53+0300

2024-09-21T17:53+0300

2024-09-21T18:02+0300

происшествия

яхта

секретные документы

сицилия

https://cdnn.1prime.ru/img/83328/21/833282195_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_6a372383ccfe7705c9b44b56f3c47a6e.jpg

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Водолазы потребовали от властей Италии усиленно охранять затонувшую у берегов Сицилии яхту Bayesian. существуют опасения, что секретными данными, которые хранятся в сейфах на судне, заинтересуются иностранные разведки, передает канал CNN, ссылаясь на неназываемые источники, знакомые с ситуацией.Как передает телеканал, затонувшая яхта "оснащена двумя водонепроницаемыми сейфами, в которых хранятся два сверхзашифрованных жестких диска со строго секретной информацией, включая пароли и другие конфиденциальные данные".Вначале водолазы беспокоились по поводу сохранности ценностей, в частности, ювелирных изделий, которые находились на судне. Но потом их внимание переключилось на секретные данные, которые, по их оценкам, могут находиться в обломках яхты и которыми могут заинтересоваться иностранные разведки, рассказывает CNN.В этой связи водолазы, как сообщает телеканал, потребовали от итальянских властей обеспечить усиленную охрану обломков, причем и над водой, и с использованием систем подводного наблюдения.Также сообщается, что владелец яхты Bayesian - британский бизнесмен Майка Линч - через свои компании, включая компанию по кибербезопасности Darktrace, был связан с разведслужбами Великобритании, Соединенных Штатов и ряда других стран.

https://1prime.ru/20240815/verbovka-850895253.html

сицилия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

яхта, секретные документы, сицилия