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Затонувшую у Сицилии яхту потребовали охранять от иностранных разведок
Затонувшую у Сицилии яхту потребовали охранять от иностранных разведок - 21.09.2024, ПРАЙМ
Затонувшую у Сицилии яхту потребовали охранять от иностранных разведок
Водолазы потребовали от властей Италии усиленно охранять затонувшую у берегов Сицилии яхту Bayesian. существуют опасения, что секретными данными, которые... | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T17:53+0300
2024-09-21T17:53+0300
2024-09-21T18:02+0300
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Водолазы потребовали от властей Италии усиленно охранять затонувшую у берегов Сицилии яхту Bayesian. существуют опасения, что секретными данными, которые хранятся в сейфах на судне, заинтересуются иностранные разведки, передает канал CNN, ссылаясь на неназываемые источники, знакомые с ситуацией.Как передает телеканал, затонувшая яхта "оснащена двумя водонепроницаемыми сейфами, в которых хранятся два сверхзашифрованных жестких диска со строго секретной информацией, включая пароли и другие конфиденциальные данные".Вначале водолазы беспокоились по поводу сохранности ценностей, в частности, ювелирных изделий, которые находились на судне. Но потом их внимание переключилось на секретные данные, которые, по их оценкам, могут находиться в обломках яхты и которыми могут заинтересоваться иностранные разведки, рассказывает CNN.В этой связи водолазы, как сообщает телеканал, потребовали от итальянских властей обеспечить усиленную охрану обломков, причем и над водой, и с использованием систем подводного наблюдения.Также сообщается, что владелец яхты Bayesian - британский бизнесмен Майка Линч - через свои компании, включая компанию по кибербезопасности Darktrace, был связан с разведслужбами Великобритании, Соединенных Штатов и ряда других стран.
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яхта, секретные документы, сицилия
Происшествия, яхта, Секретные документы, Сицилия
Затонувшую у Сицилии яхту потребовали охранять от иностранных разведок
CNN : затонувшую возле Сицилии яхту потребовали охранять из-за секретных данных
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Водолазы потребовали от властей Италии усиленно охранять затонувшую у берегов Сицилии яхту Bayesian. существуют опасения, что секретными данными, которые хранятся в сейфах на судне, заинтересуются иностранные разведки, передает канал CNN, ссылаясь на неназываемые источники, знакомые с ситуацией.
Как передает телеканал, затонувшая яхта "оснащена двумя водонепроницаемыми сейфами, в которых хранятся два сверхзашифрованных жестких диска со строго секретной информацией, включая пароли и другие конфиденциальные данные".
Вначале водолазы беспокоились по поводу сохранности ценностей, в частности, ювелирных изделий, которые находились на судне. Но потом их внимание переключилось на секретные данные, которые, по их оценкам, могут находиться в обломках яхты и которыми могут заинтересоваться иностранные разведки, рассказывает CNN.
В этой связи водолазы, как сообщает телеканал, потребовали от итальянских властей обеспечить усиленную охрану обломков, причем и над водой, и с использованием систем подводного наблюдения.
Посол рассказал о попытках британских спецслужб вербовать дипломатов РФ
Также сообщается, что владелец яхты Bayesian - британский бизнесмен Майка Линч - через свои компании, включая компанию по кибербезопасности Darktrace, был связан с разведслужбами Великобритании, Соединенных Штатов и ряда других стран.