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В штабе Харрис объяснили, что ей мешает давать интервью

В штабе Харрис объяснили, что ей мешает давать интервью - 21.09.2024, ПРАЙМ

В штабе Харрис объяснили, что ей мешает давать интервью

Вице-президент Соединенных штатов и кандидат на пост президента страны от Демпартии Камала Харрис мало общается со СМИ ввиду сильной занятости. Так ее советница | 21.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-21T18:47+0300

2024-09-21T18:47+0300

2024-09-21T18:53+0300

политика

камала харрис

занятость

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Вице-президент Соединенных штатов и кандидат на пост президента страны от Демпартии Камала Харрис мало общается со СМИ ввиду сильной занятости. Так ее советница Кейша Лэнс-Боттомс в эфире канала CNN ответила на критику в адрес своей шефини по поводу того, что она не дает интервью.Сначала советница смело заявила, что все хотели бы ежедневно видеть интервью Харрис. А затем объяснила, почему этого не происходит: "Она (Камала Харрис - прим. ред.) очень занятой человек. Она является вице-президентом, а заодно и кандидатом".К тому же, подчеркнула Лэнс-Боттомс, Харрис и так открыто делится своими политическими взглядами, пусть и не в том формате, который предпочитают издания и телеканалы.

https://1prime.ru/20240912/ukraina-851513211.html

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камала харрис, занятость