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В штабе Харрис объяснили, что ей мешает давать интервью
В штабе Харрис объяснили, что ей мешает давать интервью - 21.09.2024, ПРАЙМ
В штабе Харрис объяснили, что ей мешает давать интервью
Вице-президент Соединенных штатов и кандидат на пост президента страны от Демпартии Камала Харрис мало общается со СМИ ввиду сильной занятости. Так ее советница | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T18:47+0300
2024-09-21T18:47+0300
2024-09-21T18:53+0300
политика
камала харрис
занятость
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Вице-президент Соединенных штатов и кандидат на пост президента страны от Демпартии Камала Харрис мало общается со СМИ ввиду сильной занятости. Так ее советница Кейша Лэнс-Боттомс в эфире канала CNN ответила на критику в адрес своей шефини по поводу того, что она не дает интервью.Сначала советница смело заявила, что все хотели бы ежедневно видеть интервью Харрис. А затем объяснила, почему этого не происходит: "Она (Камала Харрис - прим. ред.) очень занятой человек. Она является вице-президентом, а заодно и кандидатом".К тому же, подчеркнула Лэнс-Боттомс, Харрис и так открыто делится своими политическими взглядами, пусть и не в том формате, который предпочитают издания и телеканалы.
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камала харрис, занятость
Политика, Камала Харрис, занятость
В штабе Харрис объяснили, что ей мешает давать интервью
Советник: занятость мешает кандидату в президенты США Харрис общаться с прессой
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Вице-президент Соединенных штатов и кандидат на пост президента страны от Демпартии Камала Харрис мало общается со СМИ ввиду сильной занятости. Так ее советница Кейша Лэнс-Боттомс в эфире канала CNN ответила на критику в адрес своей шефини по поводу того, что она не дает интервью.
Сначала советница смело заявила, что все хотели бы ежедневно видеть интервью Харрис. А затем объяснила, почему этого не происходит: "Она (Камала Харрис - прим. ред.) очень занятой человек. Она является вице-президентом, а заодно и кандидатом".
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К тому же, подчеркнула Лэнс-Боттомс, Харрис и так открыто делится своими политическими взглядами, пусть и не в том формате, который предпочитают издания и телеканалы.