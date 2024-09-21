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СМИ узнало, что США перебросили дополнительные силы на Аляску из-за России - 21.09.2024, ПРАЙМ
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СМИ узнало, что США перебросили дополнительные силы на Аляску из-за России
СМИ узнало, что США перебросили дополнительные силы на Аляску из-за России - 21.09.2024, ПРАЙМ
СМИ узнало, что США перебросили дополнительные силы на Аляску из-за России
Соединенные Штаты начали перебрасывать дополнительные силы на Аляску на фоне "растущей активности" России и Китая рядом со штатом. Об этом пишет издание... | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T08:46+0300
2024-09-21T08:46+0300
вооружения
россия
сша
аляска
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Соединенные Штаты начали перебрасывать дополнительные силы на Аляску на фоне "растущей активности" России и Китая рядом со штатом. Об этом пишет издание Politico.Так, согласно статье, Вашингтон перебросил на Аляску эсминец Sterett и армейское подразделение, которое оснащено ракетной системой большой дальности. Более того, американские Вооруженные силы США привели находящуюся в регионе эскадрилью истребителей в состояние повышенной боевой готовности.На фоне ситуации сенатор штата Дэн Салливан выразил беспокойство в связи с данными об активности России рядом с этим регионом.
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сша
аляска
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россия, сша, аляска
Вооружения, РОССИЯ, США, Аляска
08:46 21.09.2024
 
СМИ узнало, что США перебросили дополнительные силы на Аляску из-за России

Politico: США перебрасывают дополнительные силы на Аляску из-за России и Китая

© flickr.com / BLM Alaska Трубопровод на Аляске
Трубопровод на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2024
© flickr.com / BLM Alaska
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Соединенные Штаты начали перебрасывать дополнительные силы на Аляску на фоне "растущей активности" России и Китая рядом со штатом. Об этом пишет издание Politico.
Так, согласно статье, Вашингтон перебросил на Аляску эсминец Sterett и армейское подразделение, которое оснащено ракетной системой большой дальности. Более того, американские Вооруженные силы США привели находящуюся в регионе эскадрилью истребителей в состояние повышенной боевой готовности.
На фоне ситуации сенатор штата Дэн Салливан выразил беспокойство в связи с данными об активности России рядом с этим регионом.
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ВооруженияРОССИЯСШААляска
 
 
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