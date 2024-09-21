https://1prime.ru/20240921/ssha-851697957.html
СМИ узнало, что США перебросили дополнительные силы на Аляску из-за России
СМИ узнало, что США перебросили дополнительные силы на Аляску из-за России - 21.09.2024, ПРАЙМ
СМИ узнало, что США перебросили дополнительные силы на Аляску из-за России
Соединенные Штаты начали перебрасывать дополнительные силы на Аляску на фоне "растущей активности" России и Китая рядом со штатом. Об этом пишет издание... | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T08:46+0300
2024-09-21T08:46+0300
2024-09-21T08:46+0300
вооружения
россия
сша
аляска
https://cdnn.1prime.ru/img/82734/89/827348905_0:99:2070:1263_1920x0_80_0_0_8836821139ec5e04eb1d49acf54e5f6d.jpg
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Соединенные Штаты начали перебрасывать дополнительные силы на Аляску на фоне "растущей активности" России и Китая рядом со штатом. Об этом пишет издание Politico.Так, согласно статье, Вашингтон перебросил на Аляску эсминец Sterett и армейское подразделение, которое оснащено ракетной системой большой дальности. Более того, американские Вооруженные силы США привели находящуюся в регионе эскадрилью истребителей в состояние повышенной боевой готовности.На фоне ситуации сенатор штата Дэн Салливан выразил беспокойство в связи с данными об активности России рядом с этим регионом.
https://1prime.ru/20240920/svo-851696201.html
сша
аляска
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82734/89/827348905_191:0:2070:1409_1920x0_80_0_0_8c9da51f7d45aaf929472a3ba4630cd1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, аляска
Вооружения, РОССИЯ, США, Аляска
СМИ узнало, что США перебросили дополнительные силы на Аляску из-за России
Politico: США перебрасывают дополнительные силы на Аляску из-за России и Китая
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Соединенные Штаты начали перебрасывать дополнительные силы на Аляску на фоне "растущей активности" России и Китая рядом со штатом. Об этом пишет издание Politico.
Так, согласно статье, Вашингтон перебросил на Аляску эсминец Sterett и армейское подразделение, которое оснащено ракетной системой большой дальности. Более того, американские Вооруженные силы США привели находящуюся в регионе эскадрилью истребителей в состояние повышенной боевой готовности.
На фоне ситуации сенатор штата Дэн Салливан выразил беспокойство в связи с данными об активности России рядом с этим регионом.
"Все быстрее и быстрее". В США раскрыли, что случилось с ВСУ на передовой