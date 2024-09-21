https://1prime.ru/20240921/sud-851698618.html

Москвич хотел отсудить у бывшей Merсedes и Rolex, но столкнулся с проблемой

Москвич хотел отсудить у бывшей Merсedes и Rolex, но столкнулся с проблемой - 21.09.2024, ПРАЙМ

Москвич хотел отсудить у бывшей Merсedes и Rolex, но столкнулся с проблемой

Москвич не смог отсудить у бывшей супруги часы Rolex, Vacheron Constantin, Audemarus Piguet, мотоцикл Harley-Davidson и Merсedes-Benz SL 350, так как не смог... | 21.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-21T10:18+0300

2024-09-21T10:18+0300

2024-09-21T10:21+0300

россия

суд

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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Москвич не смог отсудить у бывшей супруги часы Rolex, Vacheron Constantin, Audemarus Piguet, мотоцикл Harley-Davidson и Merсedes-Benz SL 350, так как не смог доказать, что они у него есть, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости. Мужчина заявил, что часы, машина и мотоцикл были куплены в Швейцарии, Италии и Лондоне, и все это имущество сейчас не в России, а в Швейцарии. Однако, как сообщается, он не предоставил суду достоверных доказательств того, что это все у него есть. "Суду не представлено доказательств наличия такого количества часов у сторон, они не были предъявлены суду ни в каком виде, оценка, проведенная по заказу представителя истца, проведена по каталогу, без предъявления имущества и без его осмотра и носит вероятностный характер. Аналогичная ситуация имеется и с транспортными средствами", - говорится в документах. Из объяснений бывшей супруги следует, что часы они покупали на продажу, а представленные суду фотографии с часами на руке были сделаны для будущих покупателей и сейчас часов у нее нет. В результате московский суд отказал мужчине в удовлетворении заявленных требований, но согласился с доводами о том, что средства на банковских счетах являются совместно нажитым имуществом и разделил их между бывшими супругами. Истец не согласился с данным решением и обжаловал его, но апелляция оставила постановление в силе.

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россия, суд