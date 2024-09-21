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Лучше рынка: что выбрать инвестору в эпоху высоких ставок

Лучше рынка: что выбрать инвестору в эпоху высоких ставок - 21.09.2024, ПРАЙМ

Лучше рынка: что выбрать инвестору в эпоху высоких ставок

Выбирая инструменты и активы для вложений, инвесторы в первую очередь отталкиваются от своих целей, задач и отношения к риску. Главное, что интересует... | 21.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-21T08:00+0300

2024-09-21T08:00+0300

2024-09-21T08:00+0300

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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Выбирая инструменты и активы для вложений, инвесторы в первую очередь отталкиваются от своих целей, задач и отношения к риску. Главное, что интересует инвесторов – накопить для решения повседневных или запланированных задач, гарантированно обеспечить передачу капитала наследникам и преумножить свои средства. В последнее время в условиях высоких ставок для достижения этих целей инвесторы отдают предпочтение консервативным инструментам. Банки стремятся предложить высокую доходность, фокусируясь из-за волатильности рынка на кратко- и среднесрочном горизонте инвестирования. В свою очередь, инвесторам интересно зафиксировать максимальный доход. Помимо банковских продуктов высококлассные эмитенты привлекают дополнительную ликвидность через корпоративные облигации, а также выпуски цифровых финансовых активов (ЦФА). Почему многие выбирают именно ЦФА? Это новый класс активов, работа с которым предусматривает создание инфраструктуры, в том числе платформы, на которой различные активы и обязательства оборачиваются в удобный для инвесторов цифровой инструмент. Создание собственной технологической инфраструктуры и содействие ЦБ в развитии рынка способствуют развитию инструментов ЦФА. В чем их основные преимущества? В первую очередь, в потенциально более высокой доходности. Выпуск токенов на платформах операторов информационных систем (ОИС) отличается низкой стоимостью и высокой скоростью по сравнению с классическим фондовым рынком, а также обеспечивает быстрый доступ к дистрибуции активов. Это и позволяет эмитентам предложить инвесторам выгодные условия. Кроме того, развивающийся рынок и недорогая инфраструктура способствуют более гибкому подходу к комиссиям для инвесторов. Вместе с тем, физические лица получают возможность инвестировать в различные классы активов с привычным для них пользовательским опытом без длительного клиентского пути, подписаний в аналоговом формате и других "сложностей". С учетом текущей ключевой ставки 19% ЦФА можно считать потенциально выгодным инструментом для инвестирования. Несмотря на сходство ЦФА с традиционными финансовыми инструментами и относительную простоту оформления продукта, не стоит забывать о рисках. Так, например, инвестиции в ЦФА не покрываются Агентством по страхованию вкладов. Нужно помнить, что ЦФА – высокорискованный продукт, его приобретение может привести к потере вложенных средств в полном объеме, а перед покупкой цифровых активов необходимо ознакомиться с риск-декларацией, размещенной на сайте оператора. Также отметим, что доходы от ЦФА облагаются налогом аналогично доходам на фондовом рынке. Таким образом, сегодня ЦФА привлекают внимание инвесторов, предлагая возможность получения потенциально более высокого дохода в краткосрочной перспективе. Однако при участии в размещении ЦФА инвесторам стоит учитывать возможные риски и не забывать о диверсификации, тщательно оценивая объем таких инвестиций относительно всего инвестиционного портфеля. Автор - Роман Кожура, управляющий директор, брокерский бизнес, Сбер

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Роман Кожура https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/10/851602759_0:341:2048:2389_100x100_80_0_0_8e5a193e7b77979979804e1daaadc12f.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Роман Кожура https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/10/851602759_0:341:2048:2389_100x100_80_0_0_8e5a193e7b77979979804e1daaadc12f.jpg

мнения аналитиков, цфа, рынок цфа, продажа цфа