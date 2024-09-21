https://1prime.ru/20240921/ukraina-851698067.html

Раскрыто, что умалчивают западные СМИ о ситуации в Курской области

Раскрыто, что умалчивают западные СМИ о ситуации в Курской области - 21.09.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, что умалчивают западные СМИ о ситуации в Курской области

Западные СМИ не пишут о том, что Вооруженным силам Украины приходится отступать в Курской области и Донбассе на фоне катастрофических потерь, написал в своем... | 21.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-21T08:58+0300

2024-09-21T08:58+0300

2024-09-21T10:24+0300

россия

украина

запад

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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Западные СМИ не пишут о том, что Вооруженным силам Украины приходится отступать в Курской области и Донбассе на фоне катастрофических потерь, написал в своем аккаунте в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз."Самый современный немецкий танк Leopard на вооружении ВСУ был сожжен под Курском. Украинская армия отступает, <…> а также несет огромные потери. Обо всем этом не пишут в западных СМИ", — сообщил журналист.Ранее российское Министерство обороны сообщало, что российская армия ликвидировала танк Leopard на курском направлении. Более того, ВС России уничтожили более 400 украинских военнослужащих и еще 22 единицы техники, в том числе две шведские БМП CV-90.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://1prime.ru/20240920/leopard--851681853.html

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россия, украина, запад