https://1prime.ru/20240921/vychet-851696977.html

В Госдуме рассказали, как россияне смогут заработать на физкультуре

В Госдуме рассказали, как россияне смогут заработать на физкультуре - 21.09.2024, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, как россияне смогут заработать на физкультуре

Россияне могут оформить налоговый вычет за выполнение норм ГТО. Об этом агентству РИА Новости рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической... | 21.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-21T07:10+0300

2024-09-21T07:10+0300

2024-09-21T07:10+0300

россия

налоговый вычет

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/79/841427931_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_b401f32b901ca30d7f1e4739630177d7.jpg

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Россияне могут оформить налоговый вычет за выполнение норм ГТО. Об этом агентству РИА Новости рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов от фракции "Новые люди". Парламентарий отметил, что право россиян вычет начнет действовать с 2025 года. Для этого им предстоит выполнить нормативы комплекса ГТО по их возрастной группе и получить знак отличия.Также Хамитов добавил, что максимальная сумма вычета достигает 500 рублей в месяц. По его словам, претендовать на вычет может официальной трудоустроенный работник, который прошел диспансеризацию в поликлинике. В феврале президент России Владимир Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию сообщил, что со следующего года будут предоставляться налоговые вычеты для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО.

https://1prime.ru/20240826/ndfl-851116277.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, налоговый вычет