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В Госдуме рассказали, как россияне смогут заработать на физкультуре - 21.09.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме рассказали, как россияне смогут заработать на физкультуре
В Госдуме рассказали, как россияне смогут заработать на физкультуре - 21.09.2024, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, как россияне смогут заработать на физкультуре
Россияне могут оформить налоговый вычет за выполнение норм ГТО. Об этом агентству РИА Новости рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической... | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T07:10+0300
2024-09-21T07:10+0300
россия
налоговый вычет
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Россияне могут оформить налоговый вычет за выполнение норм ГТО. Об этом агентству РИА Новости рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов от фракции "Новые люди". Парламентарий отметил, что право россиян вычет начнет действовать с 2025 года. Для этого им предстоит выполнить нормативы комплекса ГТО по их возрастной группе и получить знак отличия.Также Хамитов добавил, что максимальная сумма вычета достигает 500 рублей в месяц. По его словам, претендовать на вычет может официальной трудоустроенный работник, который прошел диспансеризацию в поликлинике. В феврале президент России Владимир Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию сообщил, что со следующего года будут предоставляться налоговые вычеты для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО.
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россия, налоговый вычет
РОССИЯ, налоговый вычет
07:10 21.09.2024
 
В Госдуме рассказали, как россияне смогут заработать на физкультуре

Хамитов: россияне могут получить налоговый вычет за выполнение норм ГТО

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Россияне могут оформить налоговый вычет за выполнение норм ГТО. Об этом агентству РИА Новости рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов от фракции "Новые люди".
Парламентарий отметил, что право россиян вычет начнет действовать с 2025 года. Для этого им предстоит выполнить нормативы комплекса ГТО по их возрастной группе и получить знак отличия.
Также Хамитов добавил, что максимальная сумма вычета достигает 500 рублей в месяц. По его словам, претендовать на вычет может официальной трудоустроенный работник, который прошел диспансеризацию в поликлинике.
В феврале президент России Владимир Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию сообщил, что со следующего года будут предоставляться налоговые вычеты для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
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РОССИЯналоговый вычет
 
 
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