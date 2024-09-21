https://1prime.ru/20240921/zelenskiy-851699509.html

Раскрыто, о чем Зеленский хочет попросить Байдена

Раскрыто, о чем Зеленский хочет попросить Байдена - 21.09.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, о чем Зеленский хочет попросить Байдена

"План победы" украинского лидера Владимира Зеленского, который он планирует представить американскому президенту Джо Байдену, предполагает обсуждение Украины к... | 21.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-21T13:12+0300

2024-09-21T13:12+0300

2024-09-21T13:12+0300

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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. "План победы" украинского лидера Владимира Зеленского, который он планирует представить американскому президенту Джо Байдену, предполагает обсуждение Украины к Европейскому союзу и НАТО. Об этом сообщает агентство Bloomberg."Владимир Зеленский будет добиваться от Байдена официального приглашения вступить в НАТО и обязательств по постоянным поставкам современного оружия в рамках "плана победы", призванного положить конец конфликту с Россией", — сообщает газета.Как рассказали собеседники издания, Зеленский хочет представить свой план 26 сентября. В нем будет описан "четкий путь" к членству в Евросоюз.Ранее украинский лидер Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что он полностью подготовил план "победы" Украины. По словам Зеленского, он проработал все пункты, ключевые положения и дополнения, поэтому о заморозке кризиса не может идти и речи.

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россия, украина, сша