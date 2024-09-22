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В России предрекли дальнейший рост цен на машины - 22.09.2024, ПРАЙМ
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В России предрекли дальнейший рост цен на машины
В России предрекли дальнейший рост цен на машины - 22.09.2024, ПРАЙМ
В России предрекли дальнейший рост цен на машины
Стоимость машин на российском рынке продолжит расти до конца текущего года, рассказал изданию "ФедералПресс" автоэксперт Кирилл Форманчук. | 22.09.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Стоимость машин на российском рынке продолжит расти до конца текущего года, рассказал изданию "ФедералПресс" автоэксперт Кирилл Форманчук.Специалист сообщил, что такая динамика цен на автомобили обусловлена несколькими факторами, среди которых существенное увеличения утилизационного сбора и усложнение логистических цепочек и процедур платежей за рубежом.По словам Формачука, "все, кто хотел купить авто (в этом году - ред.), уже опоздали". Он уточнил, что повышение ключевой ставки Банка России привело к ужесточению условий автокредитования, что также влияет на конечную цену машин.Эксперт ответил на вопрос о потенциальном снижении стоимости машин на российском рынке к Новому году. По его словам, случиться это может только в случае уменьшения утилизационного сбора.
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РОССИЯ, авторынок РФ
11:29 22.09.2024 (обновлено: 12:13 22.09.2024)
 
В России предрекли дальнейший рост цен на машины

Автоэксперт Форманчук рассказал, стоит ли покупать машину в России в этом году

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосквич
Москвич - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Стоимость машин на российском рынке продолжит расти до конца текущего года, рассказал изданию "ФедералПресс" автоэксперт Кирилл Форманчук.
Специалист сообщил, что такая динамика цен на автомобили обусловлена несколькими факторами, среди которых существенное увеличения утилизационного сбора и усложнение логистических цепочек и процедур платежей за рубежом.
По словам Формачука, "все, кто хотел купить авто (в этом году - ред.), уже опоздали". Он уточнил, что повышение ключевой ставки Банка России привело к ужесточению условий автокредитования, что также влияет на конечную цену машин.
Эксперт ответил на вопрос о потенциальном снижении стоимости машин на российском рынке к Новому году. По его словам, случиться это может только в случае уменьшения утилизационного сбора.
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