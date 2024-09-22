https://1prime.ru/20240922/avtotransport-851706744.html
Крымский мост открыли для автотранспорта
Крымский мост открыли для автотранспорта - 22.09.2024, ПРАЙМ
Крымский мост открыли для автотранспорта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 25 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. | 22.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-22T15:57+0300
2024-09-22T15:57+0300
2024-09-22T15:58+0300
происшествия
крымский мост
движение авторанспорта
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 25 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в воскресенье в 15.22 мск "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
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крымский мост, движение авторанспорта
Происшествия, Крымский мост, движение авторанспорта
Крымский мост открыли для автотранспорта
Автомобильную часть Крымского моста открыли после приостановки движения
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 25 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в воскресенье в 15.22 мск
На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.