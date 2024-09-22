Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Крымский мост открыли для автотранспорта - 22.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240922/avtotransport-851706744.html
Крымский мост открыли для автотранспорта
Крымский мост открыли для автотранспорта - 22.09.2024, ПРАЙМ
Крымский мост открыли для автотранспорта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 25 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. | 22.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-22T15:57+0300
2024-09-22T15:58+0300
происшествия
крымский мост
движение авторанспорта
https://cdnn.1prime.ru/img/84097/02/840970258_0:49:3471:2001_1920x0_80_0_0_26c9d1c2a0b87dea9c584a8fc4165728.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 25 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в воскресенье в 15.22 мск "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20240922/dvizhenie-851706489.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84097/02/840970258_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_8a9ac39b763a7e86f73aee26369bed7e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
крымский мост, движение авторанспорта
Происшествия, Крымский мост, движение авторанспорта
15:57 22.09.2024 (обновлено: 15:58 22.09.2024)
 
Крымский мост открыли для автотранспорта

Автомобильную часть Крымского моста открыли после приостановки движения

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост полностью открыли для автомобильного движения
Крымский мост полностью открыли для автомобильного движения - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 25 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в воскресенье в 15.22 мск
Левую часть Крымского моста открыли для проезда - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2024
На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта
15:35
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияКрымский мостдвижение авторанспорта
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала