https://1prime.ru/20240922/avtotransport-851706744.html

Крымский мост открыли для автотранспорта

Крымский мост открыли для автотранспорта - 22.09.2024, ПРАЙМ

Крымский мост открыли для автотранспорта

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 25 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. | 22.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-22T15:57+0300

2024-09-22T15:57+0300

2024-09-22T15:58+0300

происшествия

крымский мост

движение авторанспорта

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 25 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в воскресенье в 15.22 мск "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20240922/dvizhenie-851706489.html

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крымский мост, движение авторанспорта