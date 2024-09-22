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Аналитик раскрыл, к чему привел отказ Аргентины от вступления в БРИКС - 22.09.2024, ПРАЙМ
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Аналитик раскрыл, к чему привел отказ Аргентины от вступления в БРИКС
Аналитик раскрыл, к чему привел отказ Аргентины от вступления в БРИКС - 22.09.2024, ПРАЙМ
Аналитик раскрыл, к чему привел отказ Аргентины от вступления в БРИКС
Аргентина отрезала себя от 80 процентов мира из-за того, что решила не вступать в БРИКС, а положиться на Соединенные Штаты и Евросоюз. Об этом сообщил... | 22.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-22T07:14+0300
2024-09-22T07:14+0300
россия
аргентина
брикс
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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 сен - ПРАЙМ. Аргентина отрезала себя от 80 процентов мира из-за того, что решила не вступать в БРИКС, а положиться на Соединенные Штаты и Евросоюз. Об этом сообщил международный аналитик Марсело Монтес.Экперт рассказал об этом за месяц до открытия саммита объединения в России. Саммит пройдет 22-24 октября, впервые в нем будут участвовать все новоприсоединившиеся государства: Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Ранее членами БРИКС были Россия, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР."Мир сегодня многополярен, и в нем практически нет гегемонии США с характеристиками конца 90-х годов, это (гегемония США - ред.) длилось более или менее до 2006 года, когда стал очевиден провал североамериканской политики в Ираке и в Афганистане", - сообщил Монтес. Аналитик сообщил, что БРИКС - это объединение, которые лучше други отражает разнообразие распределения мировой власти. Поэтому, по его словам, отказываясь от БРИКС, Аргентина отдала предпочтение лишь 12 процентам мира.
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россия, аргентина, брикс
РОССИЯ, АРГЕНТИНА, БРИКС
07:14 22.09.2024
 
Аналитик раскрыл, к чему привел отказ Аргентины от вступления в БРИКС

Аналитик Монтес: Аргентина отрезала себя от 80% мира, сделав ставку на США и ЕС

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 сен - ПРАЙМ. Аргентина отрезала себя от 80 процентов мира из-за того, что решила не вступать в БРИКС, а положиться на Соединенные Штаты и Евросоюз. Об этом сообщил международный аналитик Марсело Монтес.
Экперт рассказал об этом за месяц до открытия саммита объединения в России. Саммит пройдет 22-24 октября, впервые в нем будут участвовать все новоприсоединившиеся государства: Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Ранее членами БРИКС были Россия, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.
"Мир сегодня многополярен, и в нем практически нет гегемонии США с характеристиками конца 90-х годов, это (гегемония США - ред.) длилось более или менее до 2006 года, когда стал очевиден провал североамериканской политики в Ираке и в Афганистане", - сообщил Монтес.
Аналитик сообщил, что БРИКС - это объединение, которые лучше други отражает разнообразие распределения мировой власти. Поэтому, по его словам, отказываясь от БРИКС, Аргентина отдала предпочтение лишь 12 процентам мира.
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