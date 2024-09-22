https://1prime.ru/20240922/briks-851703633.html

Аналитик раскрыл, к чему привел отказ Аргентины от вступления в БРИКС

Аналитик раскрыл, к чему привел отказ Аргентины от вступления в БРИКС - 22.09.2024, ПРАЙМ

Аналитик раскрыл, к чему привел отказ Аргентины от вступления в БРИКС

Аргентина отрезала себя от 80 процентов мира из-за того, что решила не вступать в БРИКС, а положиться на Соединенные Штаты и Евросоюз. Об этом сообщил... | 22.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-22T07:14+0300

2024-09-22T07:14+0300

2024-09-22T07:14+0300

россия

аргентина

брикс

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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 сен - ПРАЙМ. Аргентина отрезала себя от 80 процентов мира из-за того, что решила не вступать в БРИКС, а положиться на Соединенные Штаты и Евросоюз. Об этом сообщил международный аналитик Марсело Монтес.Экперт рассказал об этом за месяц до открытия саммита объединения в России. Саммит пройдет 22-24 октября, впервые в нем будут участвовать все новоприсоединившиеся государства: Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Ранее членами БРИКС были Россия, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР."Мир сегодня многополярен, и в нем практически нет гегемонии США с характеристиками конца 90-х годов, это (гегемония США - ред.) длилось более или менее до 2006 года, когда стал очевиден провал североамериканской политики в Ираке и в Афганистане", - сообщил Монтес. Аналитик сообщил, что БРИКС - это объединение, которые лучше други отражает разнообразие распределения мировой власти. Поэтому, по его словам, отказываясь от БРИКС, Аргентина отдала предпочтение лишь 12 процентам мира.

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аргентина

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россия, аргентина, брикс