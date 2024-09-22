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В ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали российские туристы

В ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали российские туристы - 22.09.2024, ПРАЙМ

В ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали российские туристы

Среди пострадавших в результате ДТП с микроавтобусом в турецкой провинции Невшехир оказались девять россиян. Об этом сообщили в посольстве России в Анкаре. | 22.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-22T22:53+0300

2024-09-22T22:53+0300

2024-09-22T22:58+0300

происшествия

турция

дтп

россияне

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Среди пострадавших в результате ДТП с микроавтобусом в турецкой провинции Невшехир оказались девять россиян. Об этом сообщили в посольстве России в Анкаре. В результате того, что микроавтобус перевернулся, всего пострадали 18 человек, включая 15 иностранных туристов.Как заявили в российской дипмиссии со ссылкой на информацию властей Турции, в перевернувшемся микроавтобусе находилось девять российских туристов. Они получили легкие травмы, госпитализация никому из них не потребовалась.

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турция, дтп, россияне