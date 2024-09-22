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На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта - 22.09.2024, ПРАЙМ
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На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта
На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта - 22.09.2024, ПРАЙМ
На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. | 22.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-22T15:35+0300
2024-09-22T15:35+0300
происшествия
крымский мост
движение авторанспорта
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии моста поступило в 15.22 мск в воскресенье. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении. Ранее была объявлена баллистическая угроза в Севастополе и ракетная опасность в Геническом районе Херсонской области.
https://1prime.ru/20240904/krymskiy-most-851322597.html
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крымский мост, движение авторанспорта
Происшествия, Крымский мост, движение авторанспорта
15:35 22.09.2024
 
На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта

Инфоцентр: на Крымскому мосту временно перекрыли движение автотранспорта

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛевую часть Крымского моста открыли для проезда
Левую часть Крымского моста открыли для проезда - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Сообщение о перекрытии моста поступило в 15.22 мск в воскресенье.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
Джонсон сделал дерзкое заявление о Крымском мосте
4 сентября, 10:00
Ранее была объявлена баллистическая угроза в Севастополе и ракетная опасность в Геническом районе Херсонской области.
 
ПроисшествияКрымский мостдвижение авторанспорта
 
 
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