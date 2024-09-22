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На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта

На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта - 22.09.2024, ПРАЙМ

На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. | 22.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-22T15:35+0300

2024-09-22T15:35+0300

2024-09-22T15:35+0300

происшествия

крымский мост

движение авторанспорта

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии моста поступило в 15.22 мск в воскресенье. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении. Ранее была объявлена баллистическая угроза в Севастополе и ракетная опасность в Геническом районе Херсонской области.

https://1prime.ru/20240904/krymskiy-most-851322597.html

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крымский мост, движение авторанспорта