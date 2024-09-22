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"АвтоВАЗ" запустит производство электромобилей
"АвтоВАЗ" запустит производство электромобилей - 22.09.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" запустит производство электромобилей
"АвтоВАЗ" в конце сентября планирует запустить производство российского электромобиля e-Largus. | 22.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-22T07:16+0300
2024-09-22T07:16+0300
2024-09-22T07:16+0300
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в конце сентября планирует запустить производство российского электромобиля e-Largus. Об этом в начале месяца говорил вице-президент компании по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак. Об изменении планов позднее компания не сообщала. Производство, рассказывал Громак, будет запущено на заводе "АвтоВАЗа" в Ижевске. При этом официального старта продаж и стоимости автомобиля в базовой комплектации компанией пока не называлось. Согласно данным на сайте, пятиместный Largus универсал будет иметь запас хода 400 километров. Кроме того, он адаптирован для российских условий, поэтому климатические особенности страны для него не являются проблемой. В апреле текущего года автопроизводитель сообщал относительно электрической версии Largus, что уже на первом этапе производства доля компонентов российского происхождения в этом автомобиле превысит 50%. Lada e-Largus – это первый российский электромобиль с отечественной батареей глубокой локализации. Планируется, что в семействе электромобилей e-Largus будут пассажирские и коммерческие универсалы, которые в свою очередь будут иметь модификации с разными батареями и разной грузоподъемностью. Настройки силового агрегата обеспечат максимальную скорость в 145 километров в час (ограничено электроникой), а также разгон до 100 километров в час за менее чем 10 секунд. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске.
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россия, автоваз, электромобили
РОССИЯ, АвтоВАЗ, электромобили
"АвтоВАЗ" запустит производство электромобилей
"АвтоВАЗ" осенью запустит производство электромобилей
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в конце сентября планирует запустить производство российского электромобиля e-Largus.
Об этом в начале месяца говорил вице-президент компании по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак. Об изменении планов позднее компания не сообщала.
Производство, рассказывал Громак, будет запущено на заводе "АвтоВАЗа" в Ижевске. При этом официального старта продаж и стоимости автомобиля в базовой комплектации компанией пока не называлось.
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Согласно данным на сайте, пятиместный Largus универсал будет иметь запас хода 400 километров. Кроме того, он адаптирован для российских условий, поэтому климатические особенности страны для него не являются проблемой.
В апреле текущего года автопроизводитель сообщал относительно электрической версии Largus, что уже на первом этапе производства доля компонентов российского происхождения в этом автомобиле превысит 50%.
Lada e-Largus – это первый российский электромобиль с отечественной батареей глубокой локализации. Планируется, что в семействе электромобилей e-Largus будут пассажирские и коммерческие универсалы, которые в свою очередь будут иметь модификации с разными батареями и разной грузоподъемностью. Настройки силового агрегата обеспечат максимальную скорость в 145 километров в час (ограничено электроникой), а также разгон до 100 километров в час за менее чем 10 секунд.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске.