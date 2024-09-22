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Глава МИД Кубы назвал главное препятствие к благополучию страны

Глава МИД Кубы назвал главное препятствие к благополучию страны - 22.09.2024, ПРАЙМ

Глава МИД Кубы назвал главное препятствие к благополучию страны

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что торгово-экономическое эмбарго Вашингтона является главным препятствием на пути к благополучию и | 22.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-22T22:05+0300

2024-09-22T22:05+0300

2024-09-22T22:05+0300

экономика

куба

экспертное мнение

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что торгово-экономическое эмбарго Вашингтона является главным препятствием на пути к благополучию и развитию. Ранее он посетовал, что рестрикции США с марта прошлого года по февраль текущего нанесли кубинской экономике ущерб в более чем в 5 миллиардов долларов. "Для Кубы главным препятствием на пути к благополучию и развитию является преступное эмбарго, введенное правительством США", - сказал Паррилья в ходе "Саммита будущего", который проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в преддверии недели высокого уровня. Ранее управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) распространило заявление спецдокладчиков, призвавших США исключить Кубу из своего списка стран-спонсоров терроризма и отменить эмбарго из-за экономических и гуманитарных проблем на Кубе. Генассамблея ООН принимает резолюции с требованием отменить односторонние американские санкции против Кубы с 1992 года. В документах ООН отмечается, что санкции противоречат уставу организации, нарушают нормы международного права и международных торговых связей, влекут подрыв кубинской экономики, нарушают права кубинцев, в частности, на реализацию программ в сферах здравоохранения, продовольствия, культуры. Гавана рассматривает американское эмбарго как акт геноцида кубинского народа. В 2023 году на Генеральной ассамблее ООН из 190 стран против снятия санкций с Кубы проголосовали только США и Израиль, Украина воздержалась. Куба была впервые включена госдепартаментом США в список стран-спонсоров терроризма в 1982 году, во время правления президента Рональда Рейгана. Президент Барак Обама 33 года спустя исключил остров из списка. В конце своего президентского срока Дональд Трамп после ужесточения экономической, торговой и финансовой блокады вновь включил Кубу в список стран-спонсоров терроризма.

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куба, экспертное мнение