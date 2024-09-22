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Экс-канцлер ФРГ сделал заявление о переговорах с Россией по Украине
Экс-канцлер ФРГ сделал заявление о переговорах с Россией по Украине - 22.09.2024, ПРАЙМ
Экс-канцлер ФРГ сделал заявление о переговорах с Россией по Украине
Необходимо немедленно начать переговоры с Россией по урегулированию украинского кризиса, сказал экс-канцлер Германии Герхард Шредер в беседе с газетой Welt. | 22.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-22T12:50+0300
2024-09-22T12:50+0300
2024-09-22T14:00+0300
россия
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Необходимо немедленно начать переговоры с Россией по урегулированию украинского кризиса, сказал экс-канцлер Германии Герхард Шредер в беседе с газетой Welt.В этой связи он уточнил, что тем, кто считает возможной военную победу над Москвой, нужно подучить историю."Я рекомендую всем, кто в это (победу над Россией. — ред.) верит, заглянуть в учебники истории. От Наполеона до Гитлера — все потерпели неудачу из-за этого", — заявил он.Шредер добавил, что, по его мнению, самым реалистичным мирным сценарием будут переговоры и достижение компромисса с Россией. Он отметил, что конфликт не сможет быть решег военным путем.Он также отметил, что западные государства игнорируют обоснованные интересы безопасности России и недооценивает возможную перспективу эскалации напряженности на Украине.
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россия, украина, германия, герхард шредер
РОССИЯ, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Герхард Шредер
Экс-канцлер ФРГ сделал заявление о переговорах с Россией по Украине
Экс-канцлер ФРГ Шрёдер посоветовал верящим в победу над РФ вспомнить историю
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ
. Необходимо немедленно начать переговоры с Россией по урегулированию украинского кризиса, сказал экс-канцлер Германии Герхард Шредер в беседе с газетой Welt
.
В этой связи он уточнил, что тем, кто считает возможной военную победу над Москвой, нужно подучить историю.
"Я рекомендую всем, кто в это (победу над Россией. — ред.) верит, заглянуть в учебники истории. От Наполеона до Гитлера — все потерпели неудачу из-за этого", — заявил он.
Шредер добавил, что, по его мнению, самым реалистичным мирным сценарием будут переговоры и достижение компромисса с Россией. Он отметил, что конфликт не сможет быть решег военным путем.
Он также отметил, что западные государства игнорируют обоснованные интересы безопасности России и недооценивает возможную перспективу эскалации напряженности на Украине.
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