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Экс-канцлер ФРГ сделал заявление о переговорах с Россией по Украине - 22.09.2024, ПРАЙМ
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Экс-канцлер ФРГ сделал заявление о переговорах с Россией по Украине
Экс-канцлер ФРГ сделал заявление о переговорах с Россией по Украине - 22.09.2024, ПРАЙМ
Экс-канцлер ФРГ сделал заявление о переговорах с Россией по Украине
Необходимо немедленно начать переговоры с Россией по урегулированию украинского кризиса, сказал экс-канцлер Германии Герхард Шредер в беседе с газетой Welt. | 22.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-22T12:50+0300
2024-09-22T14:00+0300
россия
украина
германия
герхард шредер
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Необходимо немедленно начать переговоры с Россией по урегулированию украинского кризиса, сказал экс-канцлер Германии Герхард Шредер в беседе с газетой Welt.В этой связи он уточнил, что тем, кто считает возможной военную победу над Москвой, нужно подучить историю."Я рекомендую всем, кто в это (победу над Россией. — ред.) верит, заглянуть в учебники истории. От Наполеона до Гитлера — все потерпели неудачу из-за этого", — заявил он.Шредер добавил, что, по его мнению, самым реалистичным мирным сценарием будут переговоры и достижение компромисса с Россией. Он отметил, что конфликт не сможет быть решег военным путем.Он также отметил, что западные государства игнорируют обоснованные интересы безопасности России и недооценивает возможную перспективу эскалации напряженности на Украине.
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россия, украина, германия, герхард шредер
РОССИЯ, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Герхард Шредер
12:50 22.09.2024 (обновлено: 14:00 22.09.2024)
 
Экс-канцлер ФРГ сделал заявление о переговорах с Россией по Украине

Экс-канцлер ФРГ Шрёдер посоветовал верящим в победу над РФ вспомнить историю

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГ.Шредер
Г.Шредер - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Необходимо немедленно начать переговоры с Россией по урегулированию украинского кризиса, сказал экс-канцлер Германии Герхард Шредер в беседе с газетой Welt.
В этой связи он уточнил, что тем, кто считает возможной военную победу над Москвой, нужно подучить историю.
"Я рекомендую всем, кто в это (победу над Россией. — ред.) верит, заглянуть в учебники истории. От Наполеона до Гитлера — все потерпели неудачу из-за этого", — заявил он.
Шредер добавил, что, по его мнению, самым реалистичным мирным сценарием будут переговоры и достижение компромисса с Россией. Он отметил, что конфликт не сможет быть решег военным путем.
Он также отметил, что западные государства игнорируют обоснованные интересы безопасности России и недооценивает возможную перспективу эскалации напряженности на Украине.
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"Катастрофический провал". Стало известно, что случилось с ВСУ в зоне СВО
19 сентября, 17:21
 
РОССИЯУКРАИНАГЕРМАНИЯГерхард Шредер
 
 
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