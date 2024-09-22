https://1prime.ru/20240922/ipoteka-851704687.html

СМИ: доля ипотеки при покупке новостроек выросла до 82 процентов

СМИ: доля ипотеки при покупке новостроек выросла до 82 процентов - 22.09.2024, ПРАЙМ

СМИ: доля ипотеки при покупке новостроек выросла до 82 процентов

В России до критического уровня выросла доля ипотеки в совокупном объеме покупок жилья на первичном рынке, пишет издание "Известия", ссылаясь на данные... | 22.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-22T10:11+0300

2024-09-22T10:11+0300

2024-09-22T12:14+0300

россия

ипотека

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. В России до критического уровня выросла доля ипотеки в совокупном объеме покупок жилья на первичном рынке, пишет издание "Известия", ссылаясь на данные федерального комбината стеновых материалов "Винзер".Согласно информации, без ипотеки на первичном рынке совершается лишь 18 процентов сделок, что создает существенные риски для строительной отрасли.Как пояснил собеседник издания, директор "Винзера" Денис Жалнин, прекращение субсидирования ипотечных ставок на покупку строящегося жилья может снизить спрос до критических значений. Тем не менее, в компании отметили гибкость цен на рынках вторичной и загородной недвижимости. 45 процентов вторичек покупается без кредита, а в сегменте загородной недвижимости эта доля достигает 62 процентов.

https://1prime.ru/20240921/ipoteka-851697789.html

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россия, ипотека