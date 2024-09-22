Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: доля ипотеки при покупке новостроек выросла до 82 процентов - 22.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240922/ipoteka-851704687.html
СМИ: доля ипотеки при покупке новостроек выросла до 82 процентов
СМИ: доля ипотеки при покупке новостроек выросла до 82 процентов - 22.09.2024, ПРАЙМ
СМИ: доля ипотеки при покупке новостроек выросла до 82 процентов
В России до критического уровня выросла доля ипотеки в совокупном объеме покупок жилья на первичном рынке, пишет издание "Известия", ссылаясь на данные... | 22.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-22T10:11+0300
2024-09-22T12:14+0300
россия
ипотека
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/70/842687078_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e7b06a126271918cd4b349e0d235b681.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. В России до критического уровня выросла доля ипотеки в совокупном объеме покупок жилья на первичном рынке, пишет издание "Известия", ссылаясь на данные федерального комбината стеновых материалов "Винзер".Согласно информации, без ипотеки на первичном рынке совершается лишь 18 процентов сделок, что создает существенные риски для строительной отрасли.Как пояснил собеседник издания, директор "Винзера" Денис Жалнин, прекращение субсидирования ипотечных ставок на покупку строящегося жилья может снизить спрос до критических значений. Тем не менее, в компании отметили гибкость цен на рынках вторичной и загородной недвижимости. 45 процентов вторичек покупается без кредита, а в сегменте загородной недвижимости эта доля достигает 62 процентов.
https://1prime.ru/20240921/ipoteka-851697789.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/70/842687078_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_667de472a6e9066266eb9580cffabc32.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ипотека
РОССИЯ, ипотека
10:11 22.09.2024 (обновлено: 12:14 22.09.2024)
 
СМИ: доля ипотеки при покупке новостроек выросла до 82 процентов

"Известия": лишь 18% сделок с новостройками в России обходятся без ипотеки

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. В России до критического уровня выросла доля ипотеки в совокупном объеме покупок жилья на первичном рынке, пишет издание "Известия", ссылаясь на данные федерального комбината стеновых материалов "Винзер".
Согласно информации, без ипотеки на первичном рынке совершается лишь 18 процентов сделок, что создает существенные риски для строительной отрасли.
Как пояснил собеседник издания, директор "Винзера" Денис Жалнин, прекращение субсидирования ипотечных ставок на покупку строящегося жилья может снизить спрос до критических значений.
Тем не менее, в компании отметили гибкость цен на рынках вторичной и загородной недвижимости. 45 процентов вторичек покупается без кредита, а в сегменте загородной недвижимости эта доля достигает 62 процентов.
Налог на вклады - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2024
Некоторые банки России повысили первоначальный взнос по семейной ипотеке
Вчера, 08:20
 
РОССИЯипотека
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала