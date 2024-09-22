https://1prime.ru/20240922/ipoteka-851704687.html
СМИ: доля ипотеки при покупке новостроек выросла до 82 процентов
СМИ: доля ипотеки при покупке новостроек выросла до 82 процентов - 22.09.2024, ПРАЙМ
СМИ: доля ипотеки при покупке новостроек выросла до 82 процентов
В России до критического уровня выросла доля ипотеки в совокупном объеме покупок жилья на первичном рынке, пишет издание "Известия", ссылаясь на данные... | 22.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-22T10:11+0300
2024-09-22T10:11+0300
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ипотека
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. В России до критического уровня выросла доля ипотеки в совокупном объеме покупок жилья на первичном рынке, пишет издание "Известия", ссылаясь на данные федерального комбината стеновых материалов "Винзер".Согласно информации, без ипотеки на первичном рынке совершается лишь 18 процентов сделок, что создает существенные риски для строительной отрасли.Как пояснил собеседник издания, директор "Винзера" Денис Жалнин, прекращение субсидирования ипотечных ставок на покупку строящегося жилья может снизить спрос до критических значений. Тем не менее, в компании отметили гибкость цен на рынках вторичной и загородной недвижимости. 45 процентов вторичек покупается без кредита, а в сегменте загородной недвижимости эта доля достигает 62 процентов.
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россия, ипотека
СМИ: доля ипотеки при покупке новостроек выросла до 82 процентов
"Известия": лишь 18% сделок с новостройками в России обходятся без ипотеки
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ.
В России до критического уровня выросла доля ипотеки в совокупном объеме покупок жилья на первичном рынке, пишет
издание "Известия", ссылаясь на данные федерального комбината стеновых материалов "Винзер".
Согласно информации, без ипотеки на первичном рынке совершается лишь 18 процентов сделок, что создает существенные риски для строительной отрасли.
Как пояснил собеседник издания, директор "Винзера" Денис Жалнин, прекращение субсидирования ипотечных ставок на покупку строящегося жилья может снизить спрос до критических значений.
Тем не менее, в компании отметили гибкость цен на рынках вторичной и загородной недвижимости. 45 процентов вторичек покупается без кредита, а в сегменте загородной недвижимости эта доля достигает 62 процентов.
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