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"Минус Крым". На Украине сделали неожиданное заявление - 22.09.2024, ПРАЙМ
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"Минус Крым". На Украине сделали неожиданное заявление
"Минус Крым". На Украине сделали неожиданное заявление - 22.09.2024, ПРАЙМ
"Минус Крым". На Украине сделали неожиданное заявление
По мнению мирового сообщества, отказ Украины от Крыма - необходимое условие для завершения конфликта. Об этом в эфире телеканала NTA заявил львовский журналист... | 22.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-22T20:36+0300
2024-09-22T20:37+0300
политика
украина
крым
заявление
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МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. По мнению мирового сообщества, отказ Украины от Крыма - необходимое условие для завершения конфликта. Об этом в эфире телеканала NTA заявил львовский журналист Остап Дроздов.Он заявил об этом, комментируя инициативу министра иностранных дел Польши Радослава Сикороского, предложившего передать Крым под мандат ООН и через 20 лет провести референдум о статусе полуострова."Все то, что мы по Крыму услышали от Радослава Сикорского, мы это будем слышать ото всех и всюду, - сказал львовский журналист. - Потому что мировое виденье выхода из конфликта базируется на формуле "минус Крым".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предложение Сикорского абсурдным. По заявлению самого президента Владимира Путина, вопрос Крыма окончательно закрыт.
https://1prime.ru/20240921/krym-851698340.html
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украина, крым, заявление
Политика, УКРАИНА, КРЫМ, заявление
20:36 22.09.2024 (обновлено: 20:37 22.09.2024)
 
"Минус Крым". На Украине сделали неожиданное заявление

Львовский журналист: все считают отказ Украины от Крыма необходимым для мира

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. По мнению мирового сообщества, отказ Украины от Крыма - необходимое условие для завершения конфликта. Об этом в эфире телеканала NTA заявил львовский журналист Остап Дроздов.
Он заявил об этом, комментируя инициативу министра иностранных дел Польши Радослава Сикороского, предложившего передать Крым под мандат ООН и через 20 лет провести референдум о статусе полуострова.
"Все то, что мы по Крыму услышали от Радослава Сикорского, мы это будем слышать ото всех и всюду, - сказал львовский журналист. - Потому что мировое виденье выхода из конфликта базируется на формуле "минус Крым".
Спикер Верховного Совета Крыма Владимир Константинов - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2024
В Крыму призвали Киев прекратить истерику вокруг статуса полуострова
Вчера, 09:27
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предложение Сикорского абсурдным. По заявлению самого президента Владимира Путина, вопрос Крыма окончательно закрыт.
 
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