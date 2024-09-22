https://1prime.ru/20240922/krym-851708108.html

"Минус Крым". На Украине сделали неожиданное заявление

"Минус Крым". На Украине сделали неожиданное заявление - 22.09.2024, ПРАЙМ

"Минус Крым". На Украине сделали неожиданное заявление

По мнению мирового сообщества, отказ Украины от Крыма - необходимое условие для завершения конфликта. Об этом в эфире телеканала NTA заявил львовский журналист... | 22.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-22T20:36+0300

2024-09-22T20:36+0300

2024-09-22T20:37+0300

политика

украина

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заявление

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МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. По мнению мирового сообщества, отказ Украины от Крыма - необходимое условие для завершения конфликта. Об этом в эфире телеканала NTA заявил львовский журналист Остап Дроздов.Он заявил об этом, комментируя инициативу министра иностранных дел Польши Радослава Сикороского, предложившего передать Крым под мандат ООН и через 20 лет провести референдум о статусе полуострова."Все то, что мы по Крыму услышали от Радослава Сикорского, мы это будем слышать ото всех и всюду, - сказал львовский журналист. - Потому что мировое виденье выхода из конфликта базируется на формуле "минус Крым".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предложение Сикорского абсурдным. По заявлению самого президента Владимира Путина, вопрос Крыма окончательно закрыт.

https://1prime.ru/20240921/krym-851698340.html

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украина, крым, заявление