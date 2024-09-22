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Раскрыто, с чем связано большинство попыток финансового мошенничества - 22.09.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, с чем связано большинство попыток финансового мошенничества
Раскрыто, с чем связано большинство попыток финансового мошенничества - 22.09.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, с чем связано большинство попыток финансового мошенничества
Около 95% попыток финансового мошенничества в РФ связано с социальной инженерией, а остальные - с техническими средствами, таким мнением с РИА Новости поделился | 22.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-22T09:20+0300
2024-09-22T09:20+0300
мошенничество
россия
финансовые операции
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Около 95% попыток финансового мошенничества в РФ связано с социальной инженерией, а остальные - с техническими средствами, таким мнением с РИА Новости поделился ведущий эксперт по сетевым угрозам, веб-разработчик ИБ-компании "Код Безопасности" Константин Горбунов. "Один из главных инструментов в борьбе с финансовым мошенничеством – активное взаимодействие финансовых структур и государства с пользователями, поскольку самым популярным типом атак у злоумышленников остается социальная инженерия. По его словам, на этот способ приходится около 95% попыток мошенничества и лишь 5% - на технические средства", - сказал Горбунов. Однако за год в 2,5 раза возросло количество предотвращенных финансовых операций без согласия клиента. Эксперт связывает это с тем, что банки внедряют различные технические меры для противодействиям злоумышленникам - антифрод-системы, средства мониторинга неправомерных сетевых запросов к информационным сервисам, криптографические алгоритмы для шифрования чувствительных данных. Самым уязвимым звеном финансовой системы, как говорит Горбунов, является человек. "Большинство успешных атак реализуются не через IT-инфраструктуру банка, а через прямой обман пользователей. Таким образом, сократить количество успешных мошеннических атак можно за счет повышения уровня их финансовой грамотности: информировать об актуальных мошеннических схемах, объяснять правила общения со злоумышленниками, создавать памятки по превентивным мерам кибербезопасности", - добавил он. Для того, чтобы избежать обмана или взлома пользователям необходимо использовать сложные и длинные пароли в сервисах, двухфакторную аутентификацию, отдельную карту для оплаты различных товаров и услуг, напомнил эксперт.
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россия, финансовые операции
Мошенничество, РОССИЯ, финансовые операции
09:20 22.09.2024
 
Раскрыто, с чем связано большинство попыток финансового мошенничества

Горбунов: около 95% попыток финмошенничества в России связано с социнженерией

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина перед монитором компьютера
Мужчина перед монитором компьютера - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Около 95% попыток финансового мошенничества в РФ связано с социальной инженерией, а остальные - с техническими средствами, таким мнением с РИА Новости поделился ведущий эксперт по сетевым угрозам, веб-разработчик ИБ-компании "Код Безопасности" Константин Горбунов.
"Один из главных инструментов в борьбе с финансовым мошенничеством – активное взаимодействие финансовых структур и государства с пользователями, поскольку самым популярным типом атак у злоумышленников остается социальная инженерия. По его словам, на этот способ приходится около 95% попыток мошенничества и лишь 5% - на технические средства", - сказал Горбунов.
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Однако за год в 2,5 раза возросло количество предотвращенных финансовых операций без согласия клиента. Эксперт связывает это с тем, что банки внедряют различные технические меры для противодействиям злоумышленникам - антифрод-системы, средства мониторинга неправомерных сетевых запросов к информационным сервисам, криптографические алгоритмы для шифрования чувствительных данных.
Самым уязвимым звеном финансовой системы, как говорит Горбунов, является человек. "Большинство успешных атак реализуются не через IT-инфраструктуру банка, а через прямой обман пользователей. Таким образом, сократить количество успешных мошеннических атак можно за счет повышения уровня их финансовой грамотности: информировать об актуальных мошеннических схемах, объяснять правила общения со злоумышленниками, создавать памятки по превентивным мерам кибербезопасности", - добавил он.
Для того, чтобы избежать обмана или взлома пользователям необходимо использовать сложные и длинные пароли в сервисах, двухфакторную аутентификацию, отдельную карту для оплаты различных товаров и услуг, напомнил эксперт.
 
МошенничествоРОССИЯфинансовые операции
 
 
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