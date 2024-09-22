https://1prime.ru/20240922/moshennichestva-851704430.html

Раскрыто, с чем связано большинство попыток финансового мошенничества

Раскрыто, с чем связано большинство попыток финансового мошенничества - 22.09.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, с чем связано большинство попыток финансового мошенничества

Около 95% попыток финансового мошенничества в РФ связано с социальной инженерией, а остальные - с техническими средствами, таким мнением с РИА Новости поделился | 22.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-22T09:20+0300

2024-09-22T09:20+0300

2024-09-22T09:20+0300

мошенничество

россия

финансовые операции

https://cdnn.1prime.ru/img/83226/39/832263903_0:0:2333:1313_1920x0_80_0_0_317fefd46c3c3de4c510d8925e8419ed.jpg

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Около 95% попыток финансового мошенничества в РФ связано с социальной инженерией, а остальные - с техническими средствами, таким мнением с РИА Новости поделился ведущий эксперт по сетевым угрозам, веб-разработчик ИБ-компании "Код Безопасности" Константин Горбунов. "Один из главных инструментов в борьбе с финансовым мошенничеством – активное взаимодействие финансовых структур и государства с пользователями, поскольку самым популярным типом атак у злоумышленников остается социальная инженерия. По его словам, на этот способ приходится около 95% попыток мошенничества и лишь 5% - на технические средства", - сказал Горбунов. Однако за год в 2,5 раза возросло количество предотвращенных финансовых операций без согласия клиента. Эксперт связывает это с тем, что банки внедряют различные технические меры для противодействиям злоумышленникам - антифрод-системы, средства мониторинга неправомерных сетевых запросов к информационным сервисам, криптографические алгоритмы для шифрования чувствительных данных. Самым уязвимым звеном финансовой системы, как говорит Горбунов, является человек. "Большинство успешных атак реализуются не через IT-инфраструктуру банка, а через прямой обман пользователей. Таким образом, сократить количество успешных мошеннических атак можно за счет повышения уровня их финансовой грамотности: информировать об актуальных мошеннических схемах, объяснять правила общения со злоумышленниками, создавать памятки по превентивным мерам кибербезопасности", - добавил он. Для того, чтобы избежать обмана или взлома пользователям необходимо использовать сложные и длинные пароли в сервисах, двухфакторную аутентификацию, отдельную карту для оплаты различных товаров и услуг, напомнил эксперт.

https://1prime.ru/20240920/osago-851690938.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансовые операции