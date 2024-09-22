https://1prime.ru/20240922/peskov-851705227.html

Запад одержим идеей воевать с Россией до последнего украинца, заявил Песков

Запад одержим идеей воевать с Россией до последнего украинца, заявил Песков - 22.09.2024, ПРАЙМ

Запад одержим идеей воевать с Россией до последнего украинца, заявил Песков

Западные государства одержимы идеей воевать с Россией до последнего украинца. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу... | 22.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-22T11:54+0300

2024-09-22T11:54+0300

2024-09-22T11:55+0300

россия

йенс столтенберг

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Западные государства одержимы идеей воевать с Россией до последнего украинца. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста."Они, во-первых, одержимы идеей воевать с нами до последнего украинца. Эта одержимость проявляется у всех по-разному", - прокомментировал заявление Столтенберга Песков.Кроме того, пресс-секретарь российского президента уточнил, что Запад коллективно воюет с Россией. Более того, по словам Пескова, он открыто называет стратегическую и тактическую победу на Россией своей целью.Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил газете Times, что снятие запрета для Украины на удары по российской территории не станут красной чертой в конфликте. В свою очередь Песков заявил, что срок полномочий действующего генсека скоро истечет, поэтому он позволяет себе безответственные заявления о "красных линиях".

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россия, йенс столтенберг, дмитрий песков, нато