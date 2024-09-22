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Запад одержим идеей воевать с Россией до последнего украинца, заявил Песков - 22.09.2024, ПРАЙМ
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Запад одержим идеей воевать с Россией до последнего украинца, заявил Песков
Запад одержим идеей воевать с Россией до последнего украинца, заявил Песков - 22.09.2024, ПРАЙМ
Запад одержим идеей воевать с Россией до последнего украинца, заявил Песков
Западные государства одержимы идеей воевать с Россией до последнего украинца. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу... | 22.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-22T11:54+0300
2024-09-22T11:55+0300
россия
йенс столтенберг
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Западные государства одержимы идеей воевать с Россией до последнего украинца. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста."Они, во-первых, одержимы идеей воевать с нами до последнего украинца. Эта одержимость проявляется у всех по-разному", - прокомментировал заявление Столтенберга Песков.Кроме того, пресс-секретарь российского президента уточнил, что Запад коллективно воюет с Россией. Более того, по словам Пескова, он открыто называет стратегическую и тактическую победу на Россией своей целью.Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил газете Times, что снятие запрета для Украины на удары по российской территории не станут красной чертой в конфликте. В свою очередь Песков заявил, что срок полномочий действующего генсека скоро истечет, поэтому он позволяет себе безответственные заявления о "красных линиях".
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россия, йенс столтенберг, дмитрий песков, нато
РОССИЯ, Йенс Столтенберг, Дмитрий Песков, НАТО
11:54 22.09.2024 (обновлено: 11:55 22.09.2024)
 
Запад одержим идеей воевать с Россией до последнего украинца, заявил Песков

Песков: Запад одержим идеей воевать с Россией до последнего украинца

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Западные государства одержимы идеей воевать с Россией до последнего украинца. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.
Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.
"Они, во-первых, одержимы идеей воевать с нами до последнего украинца. Эта одержимость проявляется у всех по-разному", - прокомментировал заявление Столтенберга Песков.
Кроме того, пресс-секретарь российского президента уточнил, что Запад коллективно воюет с Россией. Более того, по словам Пескова, он открыто называет стратегическую и тактическую победу на Россией своей целью.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил газете Times, что снятие запрета для Украины на удары по российской территории не станут красной чертой в конфликте. В свою очередь Песков заявил, что срок полномочий действующего генсека скоро истечет, поэтому он позволяет себе безответственные заявления о "красных линиях".
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19 сентября, 20:33
 
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