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Западе остаются трезвые головы, отметил Песков - 22.09.2024, ПРАЙМ
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Западе остаются трезвые головы, отметил Песков
Западе остаются трезвые головы, отметил Песков - 22.09.2024, ПРАЙМ
Западе остаются трезвые головы, отметил Песков
На Западе еще остались трезвые головы, которые внимательно анализируют заявления российского президента Владимира Путина, подчеркнул официальный представитель... | 22.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-22T12:04+0300
2024-09-22T12:04+0300
россия
дмитрий песков
владимир путин
нато
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. На Западе еще остались трезвые головы, которые внимательно анализируют заявления российского президента Владимира Путина, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Он уточнил, что речь идет о словах главы государства в адрес Североатлантического альянса касательно его вмешательства в украинский конфликт."На Западе остаются трезвые головы, которые с должным вниманием анализируют эти слова нашего президента и понимают, что они самом деле значат", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил газете Times, что снятие запрета для Украины на удары по российской территории не станут красной чертой в конфликте. В свою очередь, Путин предупредил НАТО, что ответ России будет серьезным.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, нато, украина
РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, НАТО, УКРАИНА
12:04 22.09.2024
 
Западе остаются трезвые головы, отметил Песков

Песков: на Западе остаются трезвые головы, которые анализируют слова Путина

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. На Западе еще остались трезвые головы, которые внимательно анализируют заявления российского президента Владимира Путина, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он уточнил, что речь идет о словах главы государства в адрес Североатлантического альянса касательно его вмешательства в украинский конфликт.
"На Западе остаются трезвые головы, которые с должным вниманием анализируют эти слова нашего президента и понимают, что они самом деле значат", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил газете Times, что снятие запрета для Украины на удары по российской территории не станут красной чертой в конфликте.
В свою очередь, Путин предупредил НАТО, что ответ России будет серьезным.
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РОССИЯДмитрий ПесковВладимир ПутинНАТОУКРАИНА
 
 
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