https://1prime.ru/20240922/peskov-851705395.html
Западе остаются трезвые головы, отметил Песков
Западе остаются трезвые головы, отметил Песков - 22.09.2024, ПРАЙМ
Западе остаются трезвые головы, отметил Песков
На Западе еще остались трезвые головы, которые внимательно анализируют заявления российского президента Владимира Путина, подчеркнул официальный представитель... | 22.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-22T12:04+0300
2024-09-22T12:04+0300
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. На Западе еще остались трезвые головы, которые внимательно анализируют заявления российского президента Владимира Путина, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Он уточнил, что речь идет о словах главы государства в адрес Североатлантического альянса касательно его вмешательства в украинский конфликт."На Западе остаются трезвые головы, которые с должным вниманием анализируют эти слова нашего президента и понимают, что они самом деле значат", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил газете Times, что снятие запрета для Украины на удары по российской территории не станут красной чертой в конфликте. В свою очередь, Путин предупредил НАТО, что ответ России будет серьезным.
https://1prime.ru/20240918/putin-851659835.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, нато, украина
РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, НАТО, УКРАИНА
Западе остаются трезвые головы, отметил Песков
Песков: на Западе остаются трезвые головы, которые анализируют слова Путина
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. На Западе еще остались трезвые головы, которые внимательно анализируют заявления российского президента Владимира Путина, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он уточнил, что речь идет о словах главы государства в адрес Североатлантического альянса касательно его вмешательства в украинский конфликт.
"На Западе остаются трезвые головы, которые с должным вниманием анализируют эти слова нашего президента и понимают, что они самом деле значат", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил газете Times, что снятие запрета для Украины на удары по российской территории не станут красной чертой в конфликте.
В свою очередь, Путин предупредил НАТО, что ответ России будет серьезным.
Российская армия будет получать серийные образцы вооружений, сообщил Путин