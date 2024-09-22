https://1prime.ru/20240922/peskov-851705395.html

Западе остаются трезвые головы, отметил Песков

Западе остаются трезвые головы, отметил Песков - 22.09.2024, ПРАЙМ

Западе остаются трезвые головы, отметил Песков

На Западе еще остались трезвые головы, которые внимательно анализируют заявления российского президента Владимира Путина, подчеркнул официальный представитель... | 22.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-22T12:04+0300

2024-09-22T12:04+0300

2024-09-22T12:04+0300

россия

дмитрий песков

владимир путин

нато

украина

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. На Западе еще остались трезвые головы, которые внимательно анализируют заявления российского президента Владимира Путина, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Он уточнил, что речь идет о словах главы государства в адрес Североатлантического альянса касательно его вмешательства в украинский конфликт."На Западе остаются трезвые головы, которые с должным вниманием анализируют эти слова нашего президента и понимают, что они самом деле значат", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил газете Times, что снятие запрета для Украины на удары по российской территории не станут красной чертой в конфликте. В свою очередь, Путин предупредил НАТО, что ответ России будет серьезным.

https://1prime.ru/20240918/putin-851659835.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, нато, украина