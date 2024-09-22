https://1prime.ru/20240922/peskov-851705531.html

Песков заявил об отсутствии альтернативы для РФ в окончании спецоперации

Песков заявил об отсутствии альтернативы для РФ в окончании спецоперации - 22.09.2024, ПРАЙМ

Песков заявил об отсутствии альтернативы для РФ в окончании спецоперации

У России нет альтернативы в победе в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил офциальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 22.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-22T12:11+0300

2024-09-22T12:11+0300

2024-09-22T12:17+0300

россия

украина

нато

запад

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. У России нет альтернативы в победе в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил офциальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Для России каких-то иных альтернатив в истории не было, нет альтернативы нашей победе и сейчас", - сказал он в интервью Павлу Зарубину, фрагмент разговора опубликован в Telegram-канале журналиста.В то же время, пресс-секретарь российского президента заявил, что России важно серьезно относиться к позиции западных государств, планирующих победить ее стратегически и тактически. Однако стране нужно продолжать специальную военную операцию, чтобы победить самой.

https://1prime.ru/20240920/svo-851690795.html

украина

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россия, украина, нато, запад, дмитрий песков