Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков заявил об отсутствии альтернативы для РФ в окончании спецоперации - 22.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240922/peskov-851705531.html
Песков заявил об отсутствии альтернативы для РФ в окончании спецоперации
Песков заявил об отсутствии альтернативы для РФ в окончании спецоперации - 22.09.2024, ПРАЙМ
Песков заявил об отсутствии альтернативы для РФ в окончании спецоперации
У России нет альтернативы в победе в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил офциальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 22.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-22T12:11+0300
2024-09-22T12:17+0300
россия
украина
нато
запад
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849029569_0:128:2965:1795_1920x0_80_0_0_36bae325dde78bf2aba481b68db0a858.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. У России нет альтернативы в победе в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил офциальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Для России каких-то иных альтернатив в истории не было, нет альтернативы нашей победе и сейчас", - сказал он в интервью Павлу Зарубину, фрагмент разговора опубликован в Telegram-канале журналиста.В то же время, пресс-секретарь российского президента заявил, что России важно серьезно относиться к позиции западных государств, планирующих победить ее стратегически и тактически. Однако стране нужно продолжать специальную военную операцию, чтобы победить самой.
https://1prime.ru/20240920/svo-851690795.html
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849029569_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e4966fe19b67451023390fc63f85e56b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, нато, запад, дмитрий песков
РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО, ЗАПАД, Дмитрий Песков
12:11 22.09.2024 (обновлено: 12:17 22.09.2024)
 
Песков заявил об отсутствии альтернативы для РФ в окончании спецоперации

Песков: для России нет альтернативы победе в СВО

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
Президент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. У России нет альтернативы в победе в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил офциальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Для России каких-то иных альтернатив в истории не было, нет альтернативы нашей победе и сейчас", - сказал он в интервью Павлу Зарубину, фрагмент разговора опубликован в Telegram-канале журналиста.
В то же время, пресс-секретарь российского президента заявил, что России важно серьезно относиться к позиции западных государств, планирующих победить ее стратегически и тактически. Однако стране нужно продолжать специальную военную операцию, чтобы победить самой.
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
"Власти США знают". Американский политолог сделал смелое заявление о СВО
20 сентября, 17:19
 
РОССИЯУКРАИНАНАТОЗАПАДДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала