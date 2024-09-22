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США решили ударить по России с неожиданной стороны
США решили ударить по России с неожиданной стороны - 22.09.2024, ПРАЙМ
США решили ударить по России с неожиданной стороны
В Соединенных Штатах намерены запретить использование российского и китайского программного обеспечения в автомобилях. Об этом пишет информагентство Bloomberg. | 22.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-22T15:53+0300
2024-09-22T15:53+0300
2024-09-22T15:55+0300
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МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. В Соединенных Штатах намерены запретить использование российского и китайского программного обеспечения в автомобилях. Об этом пишет информагентство Bloomberg.В статье со ссылкой на источники сообщается, что Министерство торговли США планирует запретить "использование и тестирование китайских и российских технологий для автоматизированных систем вождения и систем связи транспортных средств".Главная цель этой меры, как отмечает агентство, - лишить Россию и Китай возможности отслеживать передвижения автомобилей в США. А кроме того, в Министерстве торговли рассчитывают таким образом помешать компаниям Китая укрепиться на авторынке США, говорится в публикации.
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Экономика, США, РОССИЯ, ПО
США решили ударить по России с неожиданной стороны
Bloomberg: в США намерены запретить российское и китайское ПО в автомобилях
МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ.
В Соединенных Штатах намерены запретить использование российского и китайского программного обеспечения в автомобилях. Об этом пишет информагентство Bloomberg
.
В статье со ссылкой на источники сообщается, что Министерство торговли США планирует запретить "использование и тестирование китайских и российских технологий для автоматизированных систем вождения и систем связи транспортных средств".
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Главная цель этой меры, как отмечает агентство, - лишить Россию и Китай возможности отслеживать передвижения автомобилей в США. А кроме того, в Министерстве торговли рассчитывают таким образом помешать компаниям Китая укрепиться на авторынке США, говорится в публикации.