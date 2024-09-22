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"Фобос" предсказал Москве летнюю погоду

"Фобос" предсказал Москве летнюю погоду - 22.09.2024, ПРАЙМ

"Фобос" предсказал Москве летнюю погоду

В среду в Москве ожидает пик потепления: дневная температура достигнет плюс 24 градуса. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... | 22.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-22T18:18+0300

2024-09-22T18:18+0300

2024-09-22T18:20+0300

"фобос"

прогноз

москва

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. В среду в Москве ожидает пик потепления: дневная температура достигнет плюс 24 градуса. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в среду под утро в Московском регионе температура ожидается в диапазоне плюс 5 - плюс 10, а днем - плюс 19 - плюс 24 градуса.При этом ночью ожидается не ниже плюс 7 - плюс 12, а в четверг днем - от плюс 17 до плюс 22 градусов. В пятницу и субботу, как прогнозируется, Москва окажется под многослойными облаками, возможны дожди. Температура - плюс 15 - плюс 20 градусов. А в воскресенье похолодает до плюс 11 - плюс 16 градусов.

https://1prime.ru/20240909/pogoda-851444260.html

москва

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"фобос", прогноз, москва