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"Без колебаний!" Во Франции призвали свергнуть новое правительство

"Без колебаний!" Во Франции призвали свергнуть новое правительство - 22.09.2024, ПРАЙМ

"Без колебаний!" Во Франции призвали свергнуть новое правительство

Новое правительство Франции, возглавляемое Мишелем Барнье, – катастрофа, его необхходимо свергнуть, призвал в социальной сети Х лидер французской партии... | 22.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-22T18:01+0300

2024-09-22T18:01+0300

2024-09-22T18:01+0300

политика

франция

правительство

флориан филиппо

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МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Новое правительство Франции, возглавляемое Мишелем Барнье, – катастрофа, его необхходимо свергнуть, призвал в социальной сети Х лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Правительство Барнье – злая издевка! Исследуя его состав, мы обнаруживаем немало самородков., - <...> Надо как можно быстрее избавиться от этого правительства, которое есть не что иное, как олигархическая бородавка".По утверждению Филиппо, цель нового правительства - довести французов до отчаяния, поэтому необходимо вынести ему вотум недоверия, причем "немедленно и без колебаний".Вместе с тем лидер партии "Патриоты" обрушился с обвинениями на нового министра-делегата по вопросам Европы Бенжамена Хаддада, который призывал разрешить Киеву наносить удары французскими ракетами вглубь территории Российской Федерации.Филиппо напомнил, что в прошлом Хаддад "выполнял важные обязанности в американском неоконсервативном аналитическом центре Atlantic Council", и назвал его "неоконсервативным ястребом в правительстве".Резюмируя, Филиппо заявил, новое правительство Франции - "катастрофа, которую необходимо отправить в отставку как можно быстрее".

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франция, правительство, флориан филиппо