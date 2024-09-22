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"Бомбить Москву". В Италии оценили резолюцию Европарламента
"Бомбить Москву". В Италии оценили резолюцию Европарламента - 22.09.2024, ПРАЙМ
"Бомбить Москву". В Италии оценили резолюцию Европарламента
Итальянское правительство не может дать разрешение Украине наносить удары вглубь территории России, несмотря на принятие резолюции Европарламента с... | 22.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-22T18:58+0300
2024-09-22T18:58+0300
2024-09-22T18:59+0300
политика
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МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Итальянское правительство не может дать разрешение Украине наносить удары вглубь территории России, несмотря на принятие резолюции Европарламента с соответствующим призывом, заявил в беседе с изданием Corriere della Sera министр иностранных дел, вице-премьер Италии Антонио Таяни.Он заявил, что позиция итальянского правительства не меняется, а "голосование по резолюции в Европарламенте не имеет юридической силы". При этом глава МИД отметил, что Соединенные Штаты тоже не одобрили применение западного оружия в России."Девятый пакет военной помощи (Украине - прим. ред.) мы отправим с ракетами Samp-T, - сказал Таяни. - Но мы не можем давать Киеву разрешение бомбить Москву".Недавно Европарламент большинством голосов принял резолюцию, призывающую государства Европейского союза в срочном порядке снять все ограничения на удары Украины вглубь территории Российской Федерации.
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европарламент, резолюция
Политика, Европарламент, резолюция
"Бомбить Москву". В Италии оценили резолюцию Европарламента
МИД Италии: Рим не поддерживает решение Европарламента по ударам вглубь России
МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ.
Итальянское правительство не может дать разрешение Украине наносить удары вглубь территории России, несмотря на принятие резолюции Европарламента с соответствующим призывом, заявил в беседе с изданием Corriere della Sera
министр иностранных дел, вице-премьер Италии Антонио Таяни.
Он заявил, что позиция итальянского правительства не меняется, а "голосование по резолюции в Европарламенте не имеет юридической силы". При этом глава МИД отметил, что Соединенные Штаты тоже не одобрили применение западного оружия в России.
"Девятый пакет военной помощи (Украине - прим. ред.) мы отправим с ракетами Samp-T, - сказал Таяни. - Но мы не можем давать Киеву разрешение бомбить Москву".
Италия сократила поставки вина в Россию в первом полугодии
Недавно Европарламент большинством голосов принял резолюцию, призывающую государства Европейского союза в срочном порядке снять все ограничения на удары Украины вглубь территории Российской Федерации.