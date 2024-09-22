https://1prime.ru/20240922/terakt-851703390.html
Все пострадавшие при теракте в "Крокусе" выписаны из больниц
Все пострадавшие при теракте в "Крокусе" выписаны из больниц - 22.09.2024, ПРАЙМ
Все пострадавшие при теракте в "Крокусе" выписаны из больниц
Из больниц выписаны все пострадавшие при терористическом акте в "Крокус Сити Холле". Об этом рассказал агентству РИА Новости помощник главы Минздрава России... | 22.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-22T06:42+0300
2024-09-22T06:42+0300
2024-09-22T06:42+0300
россия
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Из больниц выписаны все пострадавшие при терористическом акте в "Крокус Сити Холле". Об этом рассказал агентству РИА Новости помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов. "Все пострадавшие при теракте в "Крокус сити холле", проходившие стационарное лечение, были выписаны", - сказал Кузнецов. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.ГУ МЧС по Подмосковью сообщало, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 145 человек погибли, в том числе шесть детей.
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россия, крокус сити холл, минздрав
РОССИЯ, Крокус сити холл, Минздрав
Все пострадавшие при теракте в "Крокусе" выписаны из больниц
Всех пострадавших в "Крокусе", проходивших лечение в стационарах, выписали
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Из больниц выписаны все пострадавшие при терористическом акте в "Крокус Сити Холле". Об этом рассказал агентству РИА Новости помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.
"Все пострадавшие при теракте в "Крокус сити холле", проходившие стационарное лечение, были выписаны", - сказал Кузнецов.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.
ГУ МЧС по Подмосковью сообщало, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 145 человек погибли, в том числе шесть детей.
В деле о трагедии в "Крокусе" фигурируют ЧОП и подрядные организации