https://1prime.ru/20240922/terakt-851703390.html

Все пострадавшие при теракте в "Крокусе" выписаны из больниц

Все пострадавшие при теракте в "Крокусе" выписаны из больниц - 22.09.2024, ПРАЙМ

Все пострадавшие при теракте в "Крокусе" выписаны из больниц

Из больниц выписаны все пострадавшие при терористическом акте в "Крокус Сити Холле". Об этом рассказал агентству РИА Новости помощник главы Минздрава России... | 22.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-22T06:42+0300

2024-09-22T06:42+0300

2024-09-22T06:42+0300

россия

крокус сити холл

минздрав

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/19/846685870_0:163:3059:1884_1920x0_80_0_0_87b774c58ceba2bad19b616cbf715f5d.jpg

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Из больниц выписаны все пострадавшие при терористическом акте в "Крокус Сити Холле". Об этом рассказал агентству РИА Новости помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов. "Все пострадавшие при теракте в "Крокус сити холле", проходившие стационарное лечение, были выписаны", - сказал Кузнецов. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.ГУ МЧС по Подмосковью сообщало, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 145 человек погибли, в том числе шесть детей.

https://1prime.ru/20240921/krokus-851699059.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, крокус сити холл, минздрав