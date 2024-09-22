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Трамп рассказал СМИ о своем главном страхе после покушения
Трамп рассказал СМИ о своем главном страхе после покушения - 22.09.2024, ПРАЙМ
Трамп рассказал СМИ о своем главном страхе после покушения
Экс-президент США и действующий кандидат на выборах Дональд Трамп рассказал, что после покушения больше всего беспокоится за свою семью, о чем он рассказал... | 22.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-22T08:05+0300
2024-09-22T08:05+0300
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Экс-президент США и действующий кандидат на выборах Дональд Трамп рассказал, что после покушения больше всего беспокоится за свою семью, о чем он рассказал журналисту Fox News."Да, обычно я не говорю об этом, но мне приходится беспокоиться за свою семью", — заявил он.Ранее на Дональда Трампа было совершено два покушения. Первое произошло в ходе его предвыборного выступления 13 июля в Пенсильвании, в результате которого кандидат был ранен в ухо. Второе случилось15 сентября рядом с гольф-клубом в штате Флорида. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах, позднее он был задержан.
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сша, дональд трамп, выборы в сша
США, Дональд Трамп, выборы в США
Трамп рассказал СМИ о своем главном страхе после покушения
Трамп рассказал, что после покушения его беспокоит безопасность семьи
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ.
Экс-президент США и действующий кандидат на выборах Дональд Трамп рассказал, что после покушения больше всего беспокоится за свою семью, о чем он рассказал
журналисту Fox News.
"Да, обычно я не говорю об этом, но мне приходится беспокоиться за свою семью", — заявил он.
Ранее на Дональда Трампа было совершено два покушения. Первое произошло в ходе его предвыборного выступления 13 июля в Пенсильвании, в результате которого кандидат был ранен в ухо. Второе случилось15 сентября рядом с гольф-клубом в штате Флорида. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах, позднее он был задержан.
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