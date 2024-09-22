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Евросоюз нарастил закупки одного товара из России до максимума с 2022 года

Евросоюз нарастил закупки одного товара из России до максимума с 2022 года - 22.09.2024, ПРАЙМ

Евросоюз нарастил закупки одного товара из России до максимума с 2022 года

Евросоюз в июле нарастил импорт российских удобрений до максимума за двадцать месяцев, в результате доля России в европейских закупках вернулась выше 30%... | 22.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-22T09:02+0300

2024-09-22T09:02+0300

2024-09-22T09:02+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Евросоюз в июле нарастил импорт российских удобрений до максимума за двадцать месяцев, в результате доля России в европейских закупках вернулась выше 30% впервые с марта 2022 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. Так, в середине лета ЕС увеличил импорт удобрений из России в 2,2 раза по сравнению с показателем в июне и в 1,7 раза по сравнению с июлем прошлого года - до 199 миллионов евро. Показатель в июле был максимальным с ноября 2022 года, когда поставки составляли 264 миллиона евро. Крупнейшим покупателем этого российского товара в июле была Польша: ее закупки выросли вдвое, до 55,7 миллиона евро. Далее следуют Франция, нарастившая импорт в пять раз - до 31,5 миллиона евро, и Германия, которая сообщила об увеличении ввоза удобрений из России на треть - до 24,5 миллиона евро. Самый серьезный рост показала Ирландия - Россия увеличила продажи в эту страну в 18 тысяч раз, с 101 евро до 1,8 миллиона. Румыния наращивала ввоз российских удобрений более скромными темпами - в 54 раза, до 17,3 миллиона евро, а Болгария - в 25 раз, до 12,9 миллиона евро. В целом ЕС в июле нарастил импорт удобрений в 1,7 раза - до 643 миллионов евро. Россия является основным поставщиком удобрений объединению, а ее доля в середине лета выросла до 31% против 23,7% месяцем ранее и 18,5% годом ранее. Доля в июле была максимальной с марта 2022 года. Вторым основным поставщиком удобрений в ЕС было Марокко, откуда поставки в июле выросли почти втрое - до 111 миллионов евро. Тройку лидеров замыкал Египет, которому также удалось нарастить экспорт - в 1,4 раза, до 85 миллионов. В топ-5 также входят Алжир (37 миллионов евро) и Канада (27 миллионов).

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