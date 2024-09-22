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Стало известно, какое наказание грозит разгромившему могилу Маслякова
Стало известно, какое наказание грозит разгромившему могилу Маслякова - 22.09.2024, ПРАЙМ
Стало известно, какое наказание грозит разгромившему могилу Маслякова
Вандал, разгромивший могилу телеведущего Александра Маслякова, может быть арестован на три месяцев, следует из статьи Уголовного кодекса РФ. | 22.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-22T20:19+0300
2024-09-22T20:19+0300
2024-09-22T20:21+0300
происшествия
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вандализм
задержание
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Вандал, разгромивший могилу телеведущего Александра Маслякова, может быть арестован на три месяцев, следует из статьи Уголовного кодекса РФ.В соответствии со статьей 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения" вандал может быть оштрафован на 40 тысяч рублей или привлечен к обязательным работам на срок до 360 часов, или его могут ожидать исправительные работы на срок до одного года, или арест на срок до трех месяцев.Как ранее сообщили в правоохранительных органах, молодой мужчина разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве. В настоящий момент задержанный находится на допросе, в полиции устанавливают мотивы преступления.
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москва, вандализм, задержание
Происшествия, МОСКВА, вандализм, задержание
Стало известно, какое наказание грозит разгромившему могилу Маслякова
Вандалу, разгромившему могилу Маслякова, грозит до трех месяцев ареста
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Вандал, разгромивший могилу телеведущего Александра Маслякова, может быть арестован на три месяцев, следует из статьи Уголовного кодекса РФ.
В соответствии со статьей 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения" вандал может быть оштрафован на 40 тысяч рублей или привлечен к обязательным работам на срок до 360 часов, или его могут ожидать исправительные работы на срок до одного года, или арест на срок до трех месяцев.
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Как ранее сообщили в правоохранительных органах, молодой мужчина разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве. В настоящий момент задержанный находится на допросе, в полиции устанавливают мотивы преступления.