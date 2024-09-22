Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стало известно, какое наказание грозит разгромившему могилу Маслякова - 22.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240922/vandal-851707968.html
Стало известно, какое наказание грозит разгромившему могилу Маслякова
Стало известно, какое наказание грозит разгромившему могилу Маслякова - 22.09.2024, ПРАЙМ
Стало известно, какое наказание грозит разгромившему могилу Маслякова
Вандал, разгромивший могилу телеведущего Александра Маслякова, может быть арестован на три месяцев, следует из статьи Уголовного кодекса РФ. | 22.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-22T20:19+0300
2024-09-22T20:21+0300
происшествия
москва
вандализм
задержание
https://cdnn.1prime.ru/img/77001/61/770016180_0:79:1501:923_1920x0_80_0_0_494a11ee4ab45e7cf5695312b3cd0a46.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Вандал, разгромивший могилу телеведущего Александра Маслякова, может быть арестован на три месяцев, следует из статьи Уголовного кодекса РФ.В соответствии со статьей 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения" вандал может быть оштрафован на 40 тысяч рублей или привлечен к обязательным работам на срок до 360 часов, или его могут ожидать исправительные работы на срок до одного года, или арест на срок до трех месяцев.Как ранее сообщили в правоохранительных органах, молодой мужчина разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве. В настоящий момент задержанный находится на допросе, в полиции устанавливают мотивы преступления.
https://1prime.ru/20240916/arest-851603176.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77001/61/770016180_82:0:1417:1001_1920x0_80_0_0_9ba2aedaf99bbeca5542a8f953dc0d6a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, вандализм, задержание
Происшествия, МОСКВА, вандализм, задержание
20:19 22.09.2024 (обновлено: 20:21 22.09.2024)
 
Стало известно, какое наказание грозит разгромившему могилу Маслякова

Вандалу, разгромившему могилу Маслякова, грозит до трех месяцев ареста

© fotolia.com / Tijana#Заключение
#Заключение - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2024
© fotolia.com / Tijana
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Вандал, разгромивший могилу телеведущего Александра Маслякова, может быть арестован на три месяцев, следует из статьи Уголовного кодекса РФ.
В соответствии со статьей 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения" вандал может быть оштрафован на 40 тысяч рублей или привлечен к обязательным работам на срок до 360 часов, или его могут ожидать исправительные работы на срок до одного года, или арест на срок до трех месяцев.
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
Владельца ГК "Монолит" отправили под домашний арест
16 сентября, 17:20
Как ранее сообщили в правоохранительных органах, молодой мужчина разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве. В настоящий момент задержанный находится на допросе, в полиции устанавливают мотивы преступления.
 
ПроисшествияМОСКВАвандализмзадержание
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала