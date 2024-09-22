Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия заняла 30-е место в списке стран с самым дешевым в мире вином - 22.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240922/vino-851703889.html
Россия заняла 30-е место в списке стран с самым дешевым в мире вином
Россия заняла 30-е место в списке стран с самым дешевым в мире вином - 22.09.2024, ПРАЙМ
Россия заняла 30-е место в списке стран с самым дешевым в мире вином
Россия заняла тридцатое место в списке государств с самым дешевым вином, говорится в данных РИА Новости. | 22.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-22T07:37+0300
2024-09-22T07:37+0300
россия
вино
https://cdnn.1prime.ru/img/84215/97/842159792_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_6460de1c44bc4c66b2f07461e6d22e4a.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия заняла тридцатое место в списке государств с самым дешевым вином, говорится в данных РИА Новости.Согласно расчетам агентства, на российской рынке бутылка вина в среднем обойдется в 595 рублей (6,42 доллара), в результате чего Россия заняла 29-ое место.В то же время самым дорогим этот алкогольный напиток оказался в винодельческих краях: ЮАР оказалась на шестом месте (4,6 доллара), Португалия - на девятом (5,02 доллара), на одиннадцатом - Молдавия (5,15 доллара). Отмечается, что двенадцатое и семнадцатое места заняли Чили и Испания, где вино можно купить за 5,37 и 5,57 доллара соответственно.Самым доступным вино стало в Бутане (3,58 доллара).Рядом с Россией в рейтинге по стоимости вина оказались африканские страны Гвинея-Бисау (6,37 доллара) и Либерия (6,5 доллара). А вот дороже всего вино обойдется жителям Туркмении (31,43 доллара), Сингапура (27,13 доллара) и Бахрейна (23,88 доллара).
https://1prime.ru/20240918/vino-851641756.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84215/97/842159792_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_170e360827c1bd1f3ff63620263740ef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, вино
РОССИЯ, вино
07:37 22.09.2024
 
Россия заняла 30-е место в списке стран с самым дешевым в мире вином

Россия вошла в топ-30 стран с самым дешевым в мире вином

© CC BY 2.0 / Nicolee CamachoБокалы с портвейном
Бокалы с портвейном - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2024
© CC BY 2.0 / Nicolee Camacho
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия заняла тридцатое место в списке государств с самым дешевым вином, говорится в данных РИА Новости.
Согласно расчетам агентства, на российской рынке бутылка вина в среднем обойдется в 595 рублей (6,42 доллара), в результате чего Россия заняла 29-ое место.
В то же время самым дорогим этот алкогольный напиток оказался в винодельческих краях: ЮАР оказалась на шестом месте (4,6 доллара), Португалия - на девятом (5,02 доллара), на одиннадцатом - Молдавия (5,15 доллара). Отмечается, что двенадцатое и семнадцатое места заняли Чили и Испания, где вино можно купить за 5,37 и 5,57 доллара соответственно.
Самым доступным вино стало в Бутане (3,58 доллара).
Рядом с Россией в рейтинге по стоимости вина оказались африканские страны Гвинея-Бисау (6,37 доллара) и Либерия (6,5 доллара). А вот дороже всего вино обойдется жителям Туркмении (31,43 доллара), Сингапура (27,13 доллара) и Бахрейна (23,88 доллара).
Винные бокалы - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
РБК: ФТС на фоне спора о "шмурдяке" ужесточила требования к проверке вин
18 сентября, 11:05
 
РОССИЯвино
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала