https://1prime.ru/20240922/vino-851703889.html

Россия заняла 30-е место в списке стран с самым дешевым в мире вином

Россия заняла 30-е место в списке стран с самым дешевым в мире вином - 22.09.2024, ПРАЙМ

Россия заняла 30-е место в списке стран с самым дешевым в мире вином

Россия заняла тридцатое место в списке государств с самым дешевым вином, говорится в данных РИА Новости. | 22.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-22T07:37+0300

2024-09-22T07:37+0300

2024-09-22T07:37+0300

россия

вино

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия заняла тридцатое место в списке государств с самым дешевым вином, говорится в данных РИА Новости.Согласно расчетам агентства, на российской рынке бутылка вина в среднем обойдется в 595 рублей (6,42 доллара), в результате чего Россия заняла 29-ое место.В то же время самым дорогим этот алкогольный напиток оказался в винодельческих краях: ЮАР оказалась на шестом месте (4,6 доллара), Португалия - на девятом (5,02 доллара), на одиннадцатом - Молдавия (5,15 доллара). Отмечается, что двенадцатое и семнадцатое места заняли Чили и Испания, где вино можно купить за 5,37 и 5,57 доллара соответственно.Самым доступным вино стало в Бутане (3,58 доллара).Рядом с Россией в рейтинге по стоимости вина оказались африканские страны Гвинея-Бисау (6,37 доллара) и Либерия (6,5 доллара). А вот дороже всего вино обойдется жителям Туркмении (31,43 доллара), Сингапура (27,13 доллара) и Бахрейна (23,88 доллара).

https://1prime.ru/20240918/vino-851641756.html

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россия, вино