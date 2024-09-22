https://1prime.ru/20240922/vybory-851707391.html

АдГ - вторая. Стали известны результаты региональных выборов в Германии

АдГ - вторая. Стали известны результаты региональных выборов в Германии - 22.09.2024, ПРАЙМ

АдГ - вторая. Стали известны результаты региональных выборов в Германии

Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца побеждает на земельных выборах в Бранденбурге. За нее проголосовали 32% избирателей. Вслед за ней с | 22.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-22T19:32+0300

2024-09-22T19:32+0300

2024-09-22T19:43+0300

политика

бранденбург

выборы в германии

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МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца побеждает на земельных выборах в Бранденбурге. За нее проголосовали 32% избирателей. Вслед за ней с 29% голосов идет правая партия АдГ, следует из данных опроса, который был проведен по заказу телеканала ZDF.Вместе с социал-демократами и "Альтернативой для Германии" в ландтаг (земельный парламент) прошли недавно сформированная партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость", набравшая 12% голосов, а также Христианско-демократический союз, за который проголосовало 11,5% избирателей.Как отмечается, партии "Зеленые" и свободные либералы - партнеры социал-демократов Шольца по "светофорной" коалиции - могут не пройти в парламент, не набрав необходимых для преодоления порога 5% голосов.

https://1prime.ru/20240902/vybory-851258877.html

бранденбург

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бранденбург, выборы в германии