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АдГ - вторая. Стали известны результаты региональных выборов в Германии
АдГ - вторая. Стали известны результаты региональных выборов в Германии - 22.09.2024, ПРАЙМ
АдГ - вторая. Стали известны результаты региональных выборов в Германии
Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца побеждает на земельных выборах в Бранденбурге. За нее проголосовали 32% избирателей. Вслед за ней с | 22.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-22T19:32+0300
2024-09-22T19:32+0300
2024-09-22T19:43+0300
политика
бранденбург
выборы в германии
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МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца побеждает на земельных выборах в Бранденбурге. За нее проголосовали 32% избирателей. Вслед за ней с 29% голосов идет правая партия АдГ, следует из данных опроса, который был проведен по заказу телеканала ZDF.Вместе с социал-демократами и "Альтернативой для Германии" в ландтаг (земельный парламент) прошли недавно сформированная партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость", набравшая 12% голосов, а также Христианско-демократический союз, за который проголосовало 11,5% избирателей.Как отмечается, партии "Зеленые" и свободные либералы - партнеры социал-демократов Шольца по "светофорной" коалиции - могут не пройти в парламент, не набрав необходимых для преодоления порога 5% голосов.
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бранденбург, выборы в германии
Политика, Бранденбург, выборы в Германии
АдГ - вторая. Стали известны результаты региональных выборов в Германии
Exit poll: партия СДПГ Шольца выигрывает выборы в Бранденбурге, АдГ - вторая
МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца побеждает на земельных выборах в Бранденбурге. За нее проголосовали 32% избирателей. Вслед за ней с 29% голосов идет правая партия АдГ, следует из данных опроса, который был проведен по заказу телеканала ZDF.
Вместе с социал-демократами и "Альтернативой для Германии" в ландтаг (земельный парламент) прошли недавно сформированная партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость", набравшая 12% голосов, а также Христианско-демократический союз, за который проголосовало 11,5% избирателей.
Правая партия АдГ показала сильные результаты на региональных выборах
Как отмечается, партии "Зеленые" и свободные либералы - партнеры социал-демократов Шольца по "светофорной" коалиции - могут не пройти в парламент, не набрав необходимых для преодоления порога 5% голосов.