Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский поделился своими страхами относительно выборов в США - 22.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240922/vybory-851708241.html
Зеленский поделился своими страхами относительно выборов в США
Зеленский поделился своими страхами относительно выборов в США - 22.09.2024, ПРАЙМ
Зеленский поделился своими страхами относительно выборов в США
Владимир Зеленский в беседе с изданием New Yorker назвал кандидата в вице-президенты Соединенных Штатов Джей Ди Венса "слишком радикальным" и заявил, что... | 22.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-22T20:56+0300
2024-09-22T20:57+0300
политика
владимир зеленский
джей ди вэнс
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82680/90/826809013_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5410ea266f28f625301521e9971e4fc3.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в беседе с изданием New Yorker назвал кандидата в вице-президенты Соединенных Штатов Джей Ди Венса "слишком радикальным" и заявил, что опасается его прихода к власти.Зеленский в интервью газете New Yorker заявил, что возможный приход к власти его кандидата в вице-президенты Джей-Ди Вэнса является "опасным сигналом" для Киева, так как тот заявлял об абсурдности надежд Украины вернуться к границам с Россией 1991 года. "Он (Вэнс - прим. ред.) слишком радикален... (Вэнс предлагал - прим. ред.) сдать наши территории... Его посыл, кажется, заключается в том, что Украина должна принести жертву, - заявил Зеленский. - Для нас это опасные сигналы, исходящие от возможного вице-президента (США - прим. ред.)"В то же время глава киевского режима рассказал, что кандидат в президенты США Дональдом Трампом в телефонном разговоре с ним "был настолько позитивным, насколько это возможно" и пообещал поддержать Украину. Правда, Зеленский не сказал, когда конкретно ему удалось побеседовать по телефону с Трампом.
https://1prime.ru/20240922/svo-851703141.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82680/90/826809013_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8edc3f46f0f69dab823ab14950544ae2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, джей ди вэнс, дональд трамп
Политика, Владимир Зеленский, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп
20:56 22.09.2024 (обновлено: 20:57 22.09.2024)
 
Зеленский поделился своими страхами относительно выборов в США

Зеленский: возможный приход к власти Джей Ди Венса - опасный сигнал для Киева

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВыборы президента США
Выборы президента США - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в беседе с изданием New Yorker назвал кандидата в вице-президенты Соединенных Штатов Джей Ди Венса "слишком радикальным" и заявил, что опасается его прихода к власти.
Зеленский в интервью газете New Yorker заявил, что возможный приход к власти его кандидата в вице-президенты Джей-Ди Вэнса является "опасным сигналом" для Киева, так как тот заявлял об абсурдности надежд Украины вернуться к границам с Россией 1991 года.
"Он (Вэнс - прим. ред.) слишком радикален... (Вэнс предлагал - прим. ред.) сдать наши территории... Его посыл, кажется, заключается в том, что Украина должна принести жертву, - заявил Зеленский. - Для нас это опасные сигналы, исходящие от возможного вице-президента (США - прим. ред.)"
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2024
"Ходячий мертвец". В Сети оценили новый план Зеленского
00:05
В то же время глава киевского режима рассказал, что кандидат в президенты США Дональдом Трампом в телефонном разговоре с ним "был настолько позитивным, насколько это возможно" и пообещал поддержать Украину. Правда, Зеленский не сказал, когда конкретно ему удалось побеседовать по телефону с Трампом.
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийДжей Ди ВэнсДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала