https://1prime.ru/20240922/vybory-851708241.html

Зеленский поделился своими страхами относительно выборов в США

Зеленский поделился своими страхами относительно выборов в США - 22.09.2024, ПРАЙМ

Зеленский поделился своими страхами относительно выборов в США

Владимир Зеленский в беседе с изданием New Yorker назвал кандидата в вице-президенты Соединенных Штатов Джей Ди Венса "слишком радикальным" и заявил, что... | 22.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-22T20:56+0300

2024-09-22T20:56+0300

2024-09-22T20:57+0300

политика

владимир зеленский

джей ди вэнс

дональд трамп

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в беседе с изданием New Yorker назвал кандидата в вице-президенты Соединенных Штатов Джей Ди Венса "слишком радикальным" и заявил, что опасается его прихода к власти.Зеленский в интервью газете New Yorker заявил, что возможный приход к власти его кандидата в вице-президенты Джей-Ди Вэнса является "опасным сигналом" для Киева, так как тот заявлял об абсурдности надежд Украины вернуться к границам с Россией 1991 года. "Он (Вэнс - прим. ред.) слишком радикален... (Вэнс предлагал - прим. ред.) сдать наши территории... Его посыл, кажется, заключается в том, что Украина должна принести жертву, - заявил Зеленский. - Для нас это опасные сигналы, исходящие от возможного вице-президента (США - прим. ред.)"В то же время глава киевского режима рассказал, что кандидат в президенты США Дональдом Трампом в телефонном разговоре с ним "был настолько позитивным, насколько это возможно" и пообещал поддержать Украину. Правда, Зеленский не сказал, когда конкретно ему удалось побеседовать по телефону с Трампом.

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владимир зеленский, джей ди вэнс, дональд трамп