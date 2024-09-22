https://1prime.ru/20240922/wildberries-851707709.html
Wildberries запустила несколько обновлений на платформе
Wildberries запустила несколько обновлений на платформе - 22.09.2024, ПРАЙМ
Wildberries запустила несколько обновлений на платформе
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала в своем Telegram-канале, какие обновления произойдут на платформе в ближайшее время: так, например,... | 22.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-22T19:51+0300
2024-09-22T19:51+0300
2024-09-22T19:51+0300
экономика
wildberries
платформа
обновление
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала в своем Telegram-канале, какие обновления произойдут на платформе в ближайшее время: так, например, сначала на сайте, а потом в приложении появится раздел "Тренды" с оригинальными товарами популярных брендов. "Сегодня хочется рассказать вам о наших новостях и планах. Впереди – высокий сезон. Мы начинаем к нему готовиться и уже провели ряд обновлений. … На сайте запускаем раздел "Тренд" для оригинальных товаров популярных брендов, чуть позже он появится и в мобильном приложении", - сказано в сообщении. Также у продавцов площадки появится возможность устанавливать минимальную цену товара для участия в "автоакциях" - по словам Бакальчук, это актуально в период с большим количеством акций. Вместе с тем компания планирует в скором времени запустить несколько новых складов в нескольких регионах России. "Расширение складской сети позволяет сохранять быструю скорость доставки, развивать дополнительную инфраструктуру вокруг логоцентров, предоставлять локальным производителям доступ к широкой сети дистрибуции товара по всей России и странам присутствия", - сказала Бакальчук.
https://1prime.ru/20240921/wildberries-851698908.html
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wildberries, платформа, обновление
Экономика, Wildberries, платформа, обновление
Wildberries запустила несколько обновлений на платформе
Бакальчук: Wildberries запустила несколько обновлений на платформе
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала в своем Telegram-канале, какие обновления произойдут на платформе в ближайшее время: так, например, сначала на сайте, а потом в приложении появится раздел "Тренды" с оригинальными товарами популярных брендов.
"Сегодня хочется рассказать вам о наших новостях и планах. Впереди – высокий сезон. Мы начинаем к нему готовиться и уже провели ряд обновлений. … На сайте запускаем раздел "Тренд" для оригинальных товаров популярных брендов, чуть позже он появится и в мобильном приложении", - сказано в сообщении.
Также у продавцов площадки появится возможность устанавливать минимальную цену товара для участия в "автоакциях" - по словам Бакальчук, это актуально в период с большим количеством акций.
Вместе с тем компания планирует в скором времени запустить несколько новых складов в нескольких регионах России.
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"Расширение складской сети позволяет сохранять быструю скорость доставки, развивать дополнительную инфраструктуру вокруг логоцентров, предоставлять локальным производителям доступ к широкой сети дистрибуции товара по всей России и странам присутствия", - сказала Бакальчук.