https://1prime.ru/20240922/wildberries-851707709.html

Wildberries запустила несколько обновлений на платформе

Wildberries запустила несколько обновлений на платформе - 22.09.2024, ПРАЙМ

Wildberries запустила несколько обновлений на платформе

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала в своем Telegram-канале, какие обновления произойдут на платформе в ближайшее время: так, например,... | 22.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-22T19:51+0300

2024-09-22T19:51+0300

2024-09-22T19:51+0300

экономика

wildberries

платформа

обновление

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала в своем Telegram-канале, какие обновления произойдут на платформе в ближайшее время: так, например, сначала на сайте, а потом в приложении появится раздел "Тренды" с оригинальными товарами популярных брендов. "Сегодня хочется рассказать вам о наших новостях и планах. Впереди – высокий сезон. Мы начинаем к нему готовиться и уже провели ряд обновлений. … На сайте запускаем раздел "Тренд" для оригинальных товаров популярных брендов, чуть позже он появится и в мобильном приложении", - сказано в сообщении. Также у продавцов площадки появится возможность устанавливать минимальную цену товара для участия в "автоакциях" - по словам Бакальчук, это актуально в период с большим количеством акций. Вместе с тем компания планирует в скором времени запустить несколько новых складов в нескольких регионах России. "Расширение складской сети позволяет сохранять быструю скорость доставки, развивать дополнительную инфраструктуру вокруг логоцентров, предоставлять локальным производителям доступ к широкой сети дистрибуции товара по всей России и странам присутствия", - сказала Бакальчук.

https://1prime.ru/20240921/wildberries-851698908.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

wildberries, платформа, обновление