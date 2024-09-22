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На Западе заявили о мощном ударе по ВСУ - 22.09.2024, ПРАЙМ
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На Западе заявили о мощном ударе по ВСУ
На Западе заявили о мощном ударе по ВСУ - 22.09.2024, ПРАЙМ
На Западе заявили о мощном ударе по ВСУ
Вооруженные силы Украины больше не могут отбиваться атаки российской армии в воздухе, так как у них практически не осталось снарядов для для систем ПВО Patriot... | 22.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-22T07:02+0300
2024-09-22T07:02+0300
россия
запад
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины больше не могут отбиваться атаки российской армии в воздухе, так как у них практически не осталось снарядов для для систем ПВО Patriot и IRIS-T. Об этом в своем блоге на YouTube рассказал британский эксперт Александр Меркурис."По всей линии фронта наблюдаются удары по тактическим позициям украинской армии при помощи российских ракет и беспилотников. Нет никаких признаков того, что у ВСУ действует какая-либо организованная противовоздушная оборона. Интересно, что случилось со всеми ракетами Patriot и IRIS-T? Судя по всему, их просто нет", — рассказал аналитик.Кроме того, как отметил Меркурис, на текущий момент у ВСУ также практически нет систем ПВО. А тех, которые остались, по его словам, очень мало, из-за чего украинской армии приходится готовиться "непонятно к чему".Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
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россия, запад, украина, нато
РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА, НАТО
07:02 22.09.2024
 
На Западе заявили о мощном ударе по ВСУ

Меркурис: у ВСУ практически закончились снаряды для систем ПВО Patriot и IRIS-T

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины больше не могут отбиваться атаки российской армии в воздухе, так как у них практически не осталось снарядов для для систем ПВО Patriot и IRIS-T. Об этом в своем блоге на YouTube рассказал британский эксперт Александр Меркурис.
"По всей линии фронта наблюдаются удары по тактическим позициям украинской армии при помощи российских ракет и беспилотников. Нет никаких признаков того, что у ВСУ действует какая-либо организованная противовоздушная оборона. Интересно, что случилось со всеми ракетами Patriot и IRIS-T? Судя по всему, их просто нет", — рассказал аналитик.
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20 сентября, 22:58
Кроме того, как отметил Меркурис, на текущий момент у ВСУ также практически нет систем ПВО. А тех, которые остались, по его словам, очень мало, из-за чего украинской армии приходится готовиться "непонятно к чему".
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
 
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