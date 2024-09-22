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"Подавлять биомассу". В Киеве испугались бунта из-за решения Зеленского
"Подавлять биомассу". В Киеве испугались бунта из-за решения Зеленского - 22.09.2024, ПРАЙМ
"Подавлять биомассу". В Киеве испугались бунта из-за решения Зеленского
Решение Владимира Зеленского повысить заработные платы своему офису и сотрудникам силовых структур может привести к массовому бунту. Такое мнение в своем блоге... | 22.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-22T22:48+0300
2024-09-22T22:48+0300
2024-09-22T23:04+0300
экономика
украина
повышение зарплаты
экспертное мнение
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МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Решение Владимира Зеленского повысить заработные платы своему офису и сотрудникам силовых структур может привести к массовому бунту. Такое мнение в своем блоге на YouTubeвысказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.Два дня назад нардеп Нина Южанина сделала заявление, что бюджет Украины на 2025 год верстается с учетом повышения зарплат офису Зеленского, аппарату Рады, правительству и ряду силовых ведомств.Соскин назвал это повышение зарплаты мощнейшим формированием системы, направленной "на то, чтобы подавлять биомассу овец, которые должны быть соответствующим расходным материалом для правящей верхушки".Вместе с тем он подчеркнул, что "обычно после такого происходит революционное восстание, должен быть массовый нижний горизонтальный бунт".
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украина, повышение зарплаты, экспертное мнение
Экономика, УКРАИНА, повышение зарплаты, экспертное мнение
"Подавлять биомассу". В Киеве испугались бунта из-за решения Зеленского
Соскин: повышение зарплат офису Зеленского приведет к массовому бунту
МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ.
Решение Владимира Зеленского повысить заработные платы своему офису и сотрудникам силовых структур может привести к массовому бунту. Такое мнение в своем блоге на YouTube
высказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Два дня назад нардеп Нина Южанина сделала заявление, что бюджет Украины на 2025 год верстается с учетом повышения зарплат офису Зеленского, аппарату Рады, правительству и ряду силовых ведомств.
Соскин назвал это повышение зарплаты мощнейшим формированием системы, направленной "на то, чтобы подавлять биомассу овец, которые должны быть соответствующим расходным материалом для правящей верхушки".
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Вместе с тем он подчеркнул, что "обычно после такого происходит революционное восстание, должен быть массовый нижний горизонтальный бунт".