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"Подавлять биомассу". В Киеве испугались бунта из-за решения Зеленского

"Подавлять биомассу". В Киеве испугались бунта из-за решения Зеленского - 22.09.2024, ПРАЙМ

"Подавлять биомассу". В Киеве испугались бунта из-за решения Зеленского

Решение Владимира Зеленского повысить заработные платы своему офису и сотрудникам силовых структур может привести к массовому бунту. Такое мнение в своем блоге... | 22.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-22T22:48+0300

2024-09-22T22:48+0300

2024-09-22T23:04+0300

экономика

украина

повышение зарплаты

экспертное мнение

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МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Решение Владимира Зеленского повысить заработные платы своему офису и сотрудникам силовых структур может привести к массовому бунту. Такое мнение в своем блоге на YouTubeвысказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.Два дня назад нардеп Нина Южанина сделала заявление, что бюджет Украины на 2025 год верстается с учетом повышения зарплат офису Зеленского, аппарату Рады, правительству и ряду силовых ведомств.Соскин назвал это повышение зарплаты мощнейшим формированием системы, направленной "на то, чтобы подавлять биомассу овец, которые должны быть соответствующим расходным материалом для правящей верхушки".Вместе с тем он подчеркнул, что "обычно после такого происходит революционное восстание, должен быть массовый нижний горизонтальный бунт".

https://1prime.ru/20240922/svo-851703141.html

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украина, повышение зарплаты, экспертное мнение