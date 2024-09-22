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Россиянам рассказали шесть способов заработать на золоте

Россиянам рассказали шесть способов заработать на золоте - 22.09.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали шесть способов заработать на золоте

Аналитики издания РБК рассказали россиянам, как они могут заработать на росте золото. | 22.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-22T08:28+0300

2024-09-22T08:28+0300

2024-09-22T08:28+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Аналитики издания РБК рассказали россиянам, как они могут заработать на росте золото.Так, сообщается, что с начала текущего года стоимость драгоценного металла выросла на 20 процентов, а 19 сентября золото подорожало до исторического рекорда в 2651 долларов за тройскую унцию.Эксперты издания пишут, что одним из способов получить выгоду от роста драгметалла - это вложиться в акции золотодобывающих компаний. Вторым способом являются биржевые паевые фонды (ПИФ), которые подойдут более консервативным вкладчикам, которые хотя "купить и забыть". Также заработать можно на инвестировании в золотые монеты, которые с начала года показали доходность в 24 процента. Среди других инструментов, которые могут помочь заработать на росте золотых котировок, аналитики выделяют фьючерсы, а также обезличенный металлический счет (ОМС) и спотовый контракт GLDRUB_TOM.

https://1prime.ru/20240920/zoloto-851692149.html

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россия, золото, биржевые торги