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Россиянам рассказали шесть способов заработать на золоте - 22.09.2024, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали шесть способов заработать на золоте
Россиянам рассказали шесть способов заработать на золоте - 22.09.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали шесть способов заработать на золоте
Аналитики издания РБК рассказали россиянам, как они могут заработать на росте золото. | 22.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-22T08:28+0300
2024-09-22T08:28+0300
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Аналитики издания РБК рассказали россиянам, как они могут заработать на росте золото.Так, сообщается, что с начала текущего года стоимость драгоценного металла выросла на 20 процентов, а 19 сентября золото подорожало до исторического рекорда в 2651 долларов за тройскую унцию.Эксперты издания пишут, что одним из способов получить выгоду от роста драгметалла - это вложиться в акции золотодобывающих компаний. Вторым способом являются биржевые паевые фонды (ПИФ), которые подойдут более консервативным вкладчикам, которые хотя "купить и забыть". Также заработать можно на инвестировании в золотые монеты, которые с начала года показали доходность в 24 процента. Среди других инструментов, которые могут помочь заработать на росте золотых котировок, аналитики выделяют фьючерсы, а также обезличенный металлический счет (ОМС) и спотовый контракт GLDRUB_TOM.
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россия, золото, биржевые торги
РОССИЯ, золото, биржевые торги
08:28 22.09.2024
 
Россиянам рассказали шесть способов заработать на золоте

РБК: россиянам назвали шесть способов, как россияне могут заработать на золоте

© Unsplash/Scottsdale MintЗолото, слитки
Золото, слитки
© Unsplash/Scottsdale Mint
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Аналитики издания РБК рассказали россиянам, как они могут заработать на росте золото.
Так, сообщается, что с начала текущего года стоимость драгоценного металла выросла на 20 процентов, а 19 сентября золото подорожало до исторического рекорда в 2651 долларов за тройскую унцию.
Эксперты издания пишут, что одним из способов получить выгоду от роста драгметалла - это вложиться в акции золотодобывающих компаний. Вторым способом являются биржевые паевые фонды (ПИФ), которые подойдут более консервативным вкладчикам, которые хотя "купить и забыть".
Также заработать можно на инвестировании в золотые монеты, которые с начала года показали доходность в 24 процента. Среди других инструментов, которые могут помочь заработать на росте золотых котировок, аналитики выделяют фьючерсы, а также обезличенный металлический счет (ОМС) и спотовый контракт GLDRUB_TOM.
Золотые слитки
Цена на золото устанавливает новый исторический рекорд
20 сентября, 18:30
 
РОССИЯзолотобиржевые торги
 
 
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