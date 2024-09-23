https://1prime.ru/20240923/akra-851722167.html

АКРА подтвердило кредитный рейтинг Альфа-банка на уровне "АА+(RU)"

АКРА подтвердило кредитный рейтинг Альфа-банка на уровне "АА+(RU)" - 23.09.2024, ПРАЙМ

АКРА подтвердило кредитный рейтинг Альфа-банка на уровне "АА+(RU)"

Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Альфа-банка на уровне "АА+(RU)", изменив прогноз на "позитивный", сообщило агентство. | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T15:03+0300

2024-09-23T15:03+0300

2024-09-23T15:03+0300

экономика

россия

акра

альфа-банк

рейтинг

https://cdnn.1prime.ru/img/82957/83/829578328_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1bee8379d00f1996fdd2d58fe1f65154.jpg

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Альфа-банка на уровне "АА+(RU)", изменив прогноз на "позитивный", сообщило агентство. "Кредитный рейтинг АО "Альфа-банк"... обусловлен сильным бизнес-профилем, адекватными оценками риск-профиля и достаточности капитала, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности. Дополнительную поддержку рейтингу оказывает умеренная системная значимость Альфа-банка на российском финансовом рынке", - говорится в сообщении. "Изменение прогноза по кредитному рейтингу на "позитивный" отражает мнение агентства о том, что тенденция к снижению темпов роста кредитного портфеля при сохранении его качества может способствовать повышению оценки достаточности капитала банка на горизонте 12-18 месяцев", - говорится там же. Банк характеризуется сильной франшизой в сегментах кредитования и операционного обслуживания компаний и населения, а также умеренной диверсификацией операционного дохода, продемонстрировавшего уверенный рост за последние 2 года. Позитивное влияние на оценку оказывают высокое качество корпоративного управления и адекватная стратегия развития, соответствующая текущей конъюнктуре макроэкономической среды. По мнению агентства, оценка риск-профиля повышена до адекватной в связи с устойчивым снижением доли ссуд и одновременным сохранением высокого качества корпоративного кредитного портфеля вкупе с умеренной концентрацией на десяти крупнейших группах заемщиков. Агентство также отмечает, что Альфа-банк сохраняет устойчивую способность выдерживать отток клиентских средств, в том числе за счет поддерживаемой им возможности привлечения средств от Банка России и Федерального казначейства. Кроме того, банк входит в перечень системно значимых кредитных организаций по критериям Банка России.

https://1prime.ru/20240916/sunlight-851598382.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, акра, альфа-банк, рейтинг