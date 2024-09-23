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АКРА подтвердило кредитный рейтинг Альфа-банка на уровне "АА+(RU)" - 23.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240923/akra-851722167.html
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Альфа-банка на уровне "АА+(RU)"
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Альфа-банка на уровне "АА+(RU)" - 23.09.2024, ПРАЙМ
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Альфа-банка на уровне "АА+(RU)"
Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Альфа-банка на уровне "АА+(RU)", изменив прогноз на "позитивный", сообщило агентство. | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T15:03+0300
2024-09-23T15:03+0300
экономика
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альфа-банк
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Альфа-банка на уровне "АА+(RU)", изменив прогноз на "позитивный", сообщило агентство. "Кредитный рейтинг АО "Альфа-банк"... обусловлен сильным бизнес-профилем, адекватными оценками риск-профиля и достаточности капитала, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности. Дополнительную поддержку рейтингу оказывает умеренная системная значимость Альфа-банка на российском финансовом рынке", - говорится в сообщении. "Изменение прогноза по кредитному рейтингу на "позитивный" отражает мнение агентства о том, что тенденция к снижению темпов роста кредитного портфеля при сохранении его качества может способствовать повышению оценки достаточности капитала банка на горизонте 12-18 месяцев", - говорится там же. Банк характеризуется сильной франшизой в сегментах кредитования и операционного обслуживания компаний и населения, а также умеренной диверсификацией операционного дохода, продемонстрировавшего уверенный рост за последние 2 года. Позитивное влияние на оценку оказывают высокое качество корпоративного управления и адекватная стратегия развития, соответствующая текущей конъюнктуре макроэкономической среды. По мнению агентства, оценка риск-профиля повышена до адекватной в связи с устойчивым снижением доли ссуд и одновременным сохранением высокого качества корпоративного кредитного портфеля вкупе с умеренной концентрацией на десяти крупнейших группах заемщиков. Агентство также отмечает, что Альфа-банк сохраняет устойчивую способность выдерживать отток клиентских средств, в том числе за счет поддерживаемой им возможности привлечения средств от Банка России и Федерального казначейства. Кроме того, банк входит в перечень системно значимых кредитных организаций по критериям Банка России.
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россия, акра, альфа-банк, рейтинг
Экономика, РОССИЯ, АКРА, Альфа-банк, рейтинг
15:03 23.09.2024
 
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Альфа-банка на уровне "АА+(RU)"

АКРА подтвердило рейтинг Альфа-банка на уровне "АА+(RU)" с позитивным прогнозом

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкАльфа-банк
Альфа-банк - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Альфа-банка на уровне "АА+(RU)", изменив прогноз на "позитивный", сообщило агентство.
"Кредитный рейтинг АО "Альфа-банк"... обусловлен сильным бизнес-профилем, адекватными оценками риск-профиля и достаточности капитала, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности. Дополнительную поддержку рейтингу оказывает умеренная системная значимость Альфа-банка на российском финансовом рынке", - говорится в сообщении.
"Изменение прогноза по кредитному рейтингу на "позитивный" отражает мнение агентства о том, что тенденция к снижению темпов роста кредитного портфеля при сохранении его качества может способствовать повышению оценки достаточности капитала банка на горизонте 12-18 месяцев", - говорится там же.
Банк характеризуется сильной франшизой в сегментах кредитования и операционного обслуживания компаний и населения, а также умеренной диверсификацией операционного дохода, продемонстрировавшего уверенный рост за последние 2 года. Позитивное влияние на оценку оказывают высокое качество корпоративного управления и адекватная стратегия развития, соответствующая текущей конъюнктуре макроэкономической среды.
По мнению агентства, оценка риск-профиля повышена до адекватной в связи с устойчивым снижением доли ссуд и одновременным сохранением высокого качества корпоративного кредитного портфеля вкупе с умеренной концентрацией на десяти крупнейших группах заемщиков.
Агентство также отмечает, что Альфа-банк сохраняет устойчивую способность выдерживать отток клиентских средств, в том числе за счет поддерживаемой им возможности привлечения средств от Банка России и Федерального казначейства. Кроме того, банк входит в перечень системно значимых кредитных организаций по критериям Банка России.
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