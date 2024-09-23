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ТГК-14 объявила о проведении SPO на Мосбирже

ТГК-14 объявила о проведении SPO на Мосбирже - 23.09.2024, ПРАЙМ

ТГК-14 объявила о проведении SPO на Мосбирже

Территориальная генерирующая компания №14 (ТГК-14) объявила о проведении вторичного размещения акций (SPO) на Московской бирже, предложит до 20% от общего числа | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T09:42+0300

2024-09-23T09:42+0300

2024-09-23T10:06+0300

россия

мосбиржа

тгк-14

акции

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Территориальная генерирующая компания №14 (ТГК-14) объявила о проведении вторичного размещения акций (SPO) на Московской бирже, предложит до 20% от общего числа обыкновенных акций компании, которые принадлежат основному акционеру (85,5%) - Дальневосточной управляющей компании (ДУК), сообщила ТГК-14."Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"... один из ведущих производителей и поставщиков электрической и тепловой энергии в Забайкальском крае и Республике Бурятия, объявляет о начале вторичного публичного предложения обыкновенных акций... в рамках которого основным акционером компании акционерным обществом "ДУК"... будут предложены принадлежащие ему акции в размере до 20% от общего количества акций компании", - говорится в сообщении.Цена в рамках SPO будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 0,01125 рубля за акцию, сбор заявок на участие во вторичном размещении продлится с 23 сентября по 3 октября, но может быть завершен досрочно по решению акционера, также отмечается в сообщении. Добавляется, что предложение доступно российским квалифицированным и неквалифицированным инвесторам - физическим лицам, а также российским институциональным инвесторам.

https://1prime.ru/20240918/torgovlya-851638915.html

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россия, мосбиржа, тгк-14, акции