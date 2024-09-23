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ТГК-14 объявила о проведении SPO на Мосбирже - 23.09.2024, ПРАЙМ
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ТГК-14 объявила о проведении SPO на Мосбирже
ТГК-14 объявила о проведении SPO на Мосбирже - 23.09.2024, ПРАЙМ
ТГК-14 объявила о проведении SPO на Мосбирже
Территориальная генерирующая компания №14 (ТГК-14) объявила о проведении вторичного размещения акций (SPO) на Московской бирже, предложит до 20% от общего числа | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T09:42+0300
2024-09-23T10:06+0300
россия
мосбиржа
тгк-14
акции
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Территориальная генерирующая компания №14 (ТГК-14) объявила о проведении вторичного размещения акций (SPO) на Московской бирже, предложит до 20% от общего числа обыкновенных акций компании, которые принадлежат основному акционеру (85,5%) - Дальневосточной управляющей компании (ДУК), сообщила ТГК-14."Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"... один из ведущих производителей и поставщиков электрической и тепловой энергии в Забайкальском крае и Республике Бурятия, объявляет о начале вторичного публичного предложения обыкновенных акций... в рамках которого основным акционером компании акционерным обществом "ДУК"... будут предложены принадлежащие ему акции в размере до 20% от общего количества акций компании", - говорится в сообщении.Цена в рамках SPO будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 0,01125 рубля за акцию, сбор заявок на участие во вторичном размещении продлится с 23 сентября по 3 октября, но может быть завершен досрочно по решению акционера, также отмечается в сообщении. Добавляется, что предложение доступно российским квалифицированным и неквалифицированным инвесторам - физическим лицам, а также российским институциональным инвесторам.
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4.7
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россия, мосбиржа, тгк-14, акции
РОССИЯ, Мосбиржа, ТГК-14, Акции
09:42 23.09.2024 (обновлено: 10:06 23.09.2024)
 
ТГК-14 объявила о проведении SPO на Мосбирже

ТГК-14 в ходе SPO на Мосбирже предложит до 20 процентов от общего числа акций

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Территориальная генерирующая компания №14 (ТГК-14) объявила о проведении вторичного размещения акций (SPO) на Московской бирже, предложит до 20% от общего числа обыкновенных акций компании, которые принадлежат основному акционеру (85,5%) - Дальневосточной управляющей компании (ДУК), сообщила ТГК-14.
"Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"... один из ведущих производителей и поставщиков электрической и тепловой энергии в Забайкальском крае и Республике Бурятия, объявляет о начале вторичного публичного предложения обыкновенных акций... в рамках которого основным акционером компании акционерным обществом "ДУК"... будут предложены принадлежащие ему акции в размере до 20% от общего количества акций компании", - говорится в сообщении.
Цена в рамках SPO будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 0,01125 рубля за акцию, сбор заявок на участие во вторичном размещении продлится с 23 сентября по 3 октября, но может быть завершен досрочно по решению акционера, также отмечается в сообщении. Добавляется, что предложение доступно российским квалифицированным и неквалифицированным инвесторам - физическим лицам, а также российским институциональным инвесторам.
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РОССИЯМосбиржаТГК-14Акции
 
 
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