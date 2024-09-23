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Особняк в Чистом переулке в Москве арестовали по делу Тимура Иванова

Особняк в Чистом переулке в Москве арестовали по делу Тимура Иванова - 23.09.2024, ПРАЙМ

Особняк в Чистом переулке в Москве арестовали по делу Тимура Иванова

Особняк в Чистом переулке в Москве, который был оформлен на предприятие, связанное с бывшим замминистром обороны Тимуром Ивановым, был арестован в рамках дела о | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T16:27+0300

2024-09-23T16:27+0300

2024-09-23T16:27+0300

россия

суд

арест

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Особняк в Чистом переулке в Москве, который был оформлен на предприятие, связанное с бывшим замминистром обороны Тимуром Ивановым, был арестован в рамках дела о взяточничестве. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на документы."Речь идет о двух нежилых помещениях: одно площадью почти в 650 квадратных метров, второе - свыше 330 "квадратов". Оба помещения, согласно сервисам проверки недвижимости, относятся к особняку в Чистом переулке, а одно из помещений оценивается почти в 73 миллиона рублей по кадастровой стоимости", - заметили в издании.Иванов, который курировал в Министерстве обороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ бизнесмен Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщал РИА Новости, что следствие вменяет экс-замминистру взятки на сумму около одного миллиарда рублей.Отмечается, что суд также может оштрафовать Бородина и Иванова на сумму в 70 или сто раз выше полученной взятки, если вина будет доказана. Иванов в свою очередь вину по этому делу не признает.

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россия, суд, арест