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Россию покинул популярный кроссовер Geely Tugella

Россию покинул популярный кроссовер Geely Tugella - 23.09.2024, ПРАЙМ

Россию покинул популярный кроссовер Geely Tugella

Трижды признанный лучшим в России китайский автомобиль Geely Tugella больше не продается в России, говорится в сообщении сайта "Китайские автомобили". | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T11:19+0300

2024-09-23T11:19+0300

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авторынок рф

geely

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Трижды признанный лучшим в России китайский автомобиль Geely Tugella больше не продается в России, говорится в сообщении сайта "Китайские автомобили".Отмечается, что вышеуказанный автомобиль в 2021 году разошелся на российском рынке тиражом 1,9 тысячи единиц, а в 2022 и 2023 годах - уже 5,2 тысячи и 15,1 тысячи экземпляров соответственно, и во все три года он был признан лучшей машиной в России.Однако, с вводом на российский рынок нового суббренда Knewstar модель Tugella убрали с российского рынка, несмотря на то, что другие модели бренда еще можно купить в России. Теперь этот кроссовер реализуется под брендом Knewstar с названием 001 и незначительно отличается от своего предшественника по внешнему виду.Кроме того, анонсировано скорое расширение линейки Knewstar за счет нового автомобиля Atlas — модели 002.

https://1prime.ru/20240921/avtorynok-851699253.html

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россия, авторынок рф, geely