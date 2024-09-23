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Россию покинул популярный кроссовер Geely Tugella - 23.09.2024, ПРАЙМ
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Россию покинул популярный кроссовер Geely Tugella
Россию покинул популярный кроссовер Geely Tugella - 23.09.2024, ПРАЙМ
Россию покинул популярный кроссовер Geely Tugella
Трижды признанный лучшим в России китайский автомобиль Geely Tugella больше не продается в России, говорится в сообщении сайта "Китайские автомобили". | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T11:19+0300
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россия
авторынок рф
geely
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Трижды признанный лучшим в России китайский автомобиль Geely Tugella больше не продается в России, говорится в сообщении сайта "Китайские автомобили".Отмечается, что вышеуказанный автомобиль в 2021 году разошелся на российском рынке тиражом 1,9 тысячи единиц, а в 2022 и 2023 годах - уже 5,2 тысячи и 15,1 тысячи экземпляров соответственно, и во все три года он был признан лучшей машиной в России.Однако, с вводом на российский рынок нового суббренда Knewstar модель Tugella убрали с российского рынка, несмотря на то, что другие модели бренда еще можно купить в России. Теперь этот кроссовер реализуется под брендом Knewstar с названием 001 и незначительно отличается от своего предшественника по внешнему виду.Кроме того, анонсировано скорое расширение линейки Knewstar за счет нового автомобиля Atlas — модели 002.
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россия, авторынок рф, geely
РОССИЯ, авторынок РФ, Geely
11:19 23.09.2024 (обновлено: 13:16 23.09.2024)
 
Россию покинул популярный кроссовер Geely Tugella

Geely сняла с продаж самый популярный в России кроссовер Geely Tugella

© Фото : GeelyАвтомобиль Geely Tugella
Автомобиль Geely Tugella - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© Фото : Geely
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Трижды признанный лучшим в России китайский автомобиль Geely Tugella больше не продается в России, говорится в сообщении сайта "Китайские автомобили".
Отмечается, что вышеуказанный автомобиль в 2021 году разошелся на российском рынке тиражом 1,9 тысячи единиц, а в 2022 и 2023 годах - уже 5,2 тысячи и 15,1 тысячи экземпляров соответственно, и во все три года он был признан лучшей машиной в России.
Однако, с вводом на российский рынок нового суббренда Knewstar модель Tugella убрали с российского рынка, несмотря на то, что другие модели бренда еще можно купить в России. Теперь этот кроссовер реализуется под брендом Knewstar с названием 001 и незначительно отличается от своего предшественника по внешнему виду.
Кроме того, анонсировано скорое расширение линейки Knewstar за счет нового автомобиля Atlas — модели 002.
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РОССИЯавторынок РФGeely
 
 
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