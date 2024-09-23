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Банк России начал выпускать памятные монеты "Ежик в тумане"
Банк России начал выпускать памятные монеты "Ежик в тумане" - 23.09.2024, ПРАЙМ
Банк России начал выпускать памятные монеты "Ежик в тумане"
Банк России в понедельник, 23 сентября, выпускает в обращение памятные монеты "Ежик в тумане" серии "Российская (советская) мультипликация" к скорому 50-летнему | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T12:10+0300
2024-09-23T12:10+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Банк России в понедельник, 23 сентября, выпускает в обращение памятные монеты "Ежик в тумане" серии "Российская (советская) мультипликация" к скорому 50-летнему юбилею этого мультфильма, сообщил регулятор. "Банк России 23 сентября 2024 года выпускает в обращение памятные монеты "Ежик в тумане" серии "Российская (советская) мультипликация": серебряную номиналом 3 рубля, из стали с никелевым покрытием номиналом 25 рублей, из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей", - говорится в сообщении. "Ежик в тумане" был снят всемирно известным режиссером Юрием Норштейном в 1975 году на студии "Союзмультфильм". Трогательный образ ежика завоевал любовь и взрослых, и детей. Фильм стал действительно культовым для многих поколений не только в России, но и во всем мире. В 2003 году на международном мультипликационном фестивале в Токио "Ежик в тумане" был признан лучшим мультфильмом всех времен и народов. Всего у картины более 40 наград", - отметил ЦБ. Тираж серебряных монет - 7 тысяч штук, из стали с никелевым покрытием - 850 тысяч штук, из медно-никелевого сплава с цветным покрытием - 150 тысяч штук. На оборотной стороне монет расположено изображение героя мультфильма, стоящего на холмике, на фоне пейзажа и тумана; вверху слева по окружности имеется рельефная надпись "Ежик в тумане".
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россия, памятная монета
Банк России, РОССИЯ, памятная монета
Банк России начал выпускать памятные монеты "Ежик в тумане"
Банк России начал выпуск памятные монеты "Ежик в тумане"
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Банк России в понедельник, 23 сентября, выпускает в обращение памятные монеты "Ежик в тумане" серии "Российская (советская) мультипликация" к скорому 50-летнему юбилею этого мультфильма, сообщил регулятор.
"Банк России 23 сентября 2024 года выпускает в обращение памятные монеты "Ежик в тумане" серии "Российская (советская) мультипликация": серебряную номиналом 3 рубля, из стали с никелевым покрытием номиналом 25 рублей, из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей", - говорится в сообщении.
"Ежик в тумане" был снят всемирно известным режиссером Юрием Норштейном в 1975 году на студии "Союзмультфильм". Трогательный образ ежика завоевал любовь и взрослых, и детей. Фильм стал действительно культовым для многих поколений не только в России, но и во всем мире. В 2003 году на международном мультипликационном фестивале в Токио "Ежик в тумане" был признан лучшим мультфильмом всех времен и народов. Всего у картины более 40 наград", - отметил ЦБ.
Тираж серебряных монет - 7 тысяч штук, из стали с никелевым покрытием - 850 тысяч штук, из медно-никелевого сплава с цветным покрытием - 150 тысяч штук.
На оборотной стороне монет расположено изображение героя мультфильма, стоящего на холмике, на фоне пейзажа и тумана; вверху слева по окружности имеется рельефная надпись "Ежик в тумане".
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