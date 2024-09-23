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Российские банки в августе увеличили чистую прибыль на 42 процента

Российские банки в августе увеличили чистую прибыль на 42 процента - 23.09.2024, ПРАЙМ

Российские банки в августе увеличили чистую прибыль на 42 процента

Банки в России в августе увеличили чистую прибыль на 42% по сравнению с июлем - до 435 миллиардов рублей, говорится в материалах ЦБ РФ. | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T18:44+0300

2024-09-23T18:44+0300

2024-09-23T18:44+0300

банк россии

банки

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Банки в России в августе увеличили чистую прибыль на 42% по сравнению с июлем - до 435 миллиардов рублей, говорится в материалах ЦБ РФ. "Фактическая прибыль сектора (за вычетом 18 миллиардов рублей дивидендов, полученных от российских дочерних банков) составила 435 миллиардов рублей. Это на 129 миллиардов рублей, или на 42% выше результата июля (306 миллиардов рублей, за вычетом дивидендов от дочерних банков). Доходность на капитал составила 35,4 против 24,6% месяцем ранее", - говорится в обзоре ЦБ о развитии банковского сектора РФ в августе. Регулятор поясняет, что значительный рост прибыли связан с валютной переоценкой длинной открытой валютной позиции (примерно 130 миллиардов рублей против 16 миллиардов рублей в июле), вызванной снижением курса рубля к евро и доллару (на 7 и 5% в августе по сравнению с 0,9 и 0,7% в июле). При этом, поскольку банки хеджируют длинную позицию в недружественных валютах короткой в юанях, они дополнительно заработали на укреплении юаня к доллару и евро (на 4 и 6% соответственно). "Основная прибыль немного сократилась (до 257 миллиардов с 264 миллиардов рублей) из-за роста отчислений в резервы на 35 миллиардов рублей, прежде всего по корпоративным кредитам. При этом на фоне активного кредитования ЧПД (чистые процентные доходы - ред.) увеличились на 26 миллиардов рублей", - говорится в материале. Количество прибыльных банков, как указывается, выросло до 261 с 250 в июне, а их доля от общего числа банков примерно до 82 с 79%. Общая доля прибыльных банков в активах сектора с начала года осталась на уровне 98%, отмечает ЦБ.

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банки, чистая прибыль