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Байден "потерял нить" на пресс-конференции с Моди - 23.09.2024, ПРАЙМ
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Байден "потерял нить" на пресс-конференции с Моди
Байден "потерял нить" на пресс-конференции с Моди - 23.09.2024, ПРАЙМ
Байден "потерял нить" на пресс-конференции с Моди
Американский президент Джо Байден в ходе пресс-конференции с индийским премьером Нарендрой Моди запутался и два раза обратился к публике с вопросом о том, кого... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T12:40+0300
2024-09-23T13:10+0300
сша
джо байден
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден в ходе пресс-конференции с индийским премьером Нарендрой Моди запутался и два раза обратился к публике с вопросом о том, кого он должен представить. Об это сообщил телеканал Fox News.Отмечается, что пресс-конференции состоялась в городе Уилмингтон штата Делавэр. В ходе мероприятия Байден должен был представить премьер-министра Моди, однако пришел в замешательство и забыл, кого нужно представить.Телеканал приводит видеоролик, согласно которому Байден сначала поблагодарил присутствующих, а затем два раза задался вопросом, кого он должен "представить" следующим.Джо Байден является старейшим в истории страны президентом США, его частые оговорки и оплошности на публике являются объектом едкой критики со стороны его предшественника и главного политического оппонента – республиканца Дональда Трампа. Вместе с тем, даже среди демократов некоторые видные политики неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на его почтенный возраст.
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сша, джо байден
США, Джо Байден
12:40 23.09.2024 (обновлено: 13:10 23.09.2024)
 
Байден "потерял нить" на пресс-конференции с Моди

Fox News: Байден на пресс-конференции с Моди спросил, кого должен представить

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден в ходе пресс-конференции с индийским премьером Нарендрой Моди запутался и два раза обратился к публике с вопросом о том, кого он должен представить. Об это сообщил телеканал Fox News.
Отмечается, что пресс-конференции состоялась в городе Уилмингтон штата Делавэр. В ходе мероприятия Байден должен был представить премьер-министра Моди, однако пришел в замешательство и забыл, кого нужно представить.
Телеканал приводит видеоролик, согласно которому Байден сначала поблагодарил присутствующих, а затем два раза задался вопросом, кого он должен "представить" следующим.
Джо Байден является старейшим в истории страны президентом США, его частые оговорки и оплошности на публике являются объектом едкой критики со стороны его предшественника и главного политического оппонента – республиканца Дональда Трампа. Вместе с тем, даже среди демократов некоторые видные политики неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на его почтенный возраст.
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