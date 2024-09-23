https://1prime.ru/20240923/bayden--851718030.html
Байден "потерял нить" на пресс-конференции с Моди
Байден "потерял нить" на пресс-конференции с Моди - 23.09.2024, ПРАЙМ
Байден "потерял нить" на пресс-конференции с Моди
Американский президент Джо Байден в ходе пресс-конференции с индийским премьером Нарендрой Моди запутался и два раза обратился к публике с вопросом о том, кого... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T12:40+0300
2024-09-23T12:40+0300
2024-09-23T13:10+0300
сша
джо байден
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден в ходе пресс-конференции с индийским премьером Нарендрой Моди запутался и два раза обратился к публике с вопросом о том, кого он должен представить. Об это сообщил телеканал Fox News.Отмечается, что пресс-конференции состоялась в городе Уилмингтон штата Делавэр. В ходе мероприятия Байден должен был представить премьер-министра Моди, однако пришел в замешательство и забыл, кого нужно представить.Телеканал приводит видеоролик, согласно которому Байден сначала поблагодарил присутствующих, а затем два раза задался вопросом, кого он должен "представить" следующим.Джо Байден является старейшим в истории страны президентом США, его частые оговорки и оплошности на публике являются объектом едкой критики со стороны его предшественника и главного политического оппонента – республиканца Дональда Трампа. Вместе с тем, даже среди демократов некоторые видные политики неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на его почтенный возраст.
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сша, джо байден
Байден "потерял нить" на пресс-конференции с Моди
Fox News: Байден на пресс-конференции с Моди спросил, кого должен представить
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ.
Американский президент Джо Байден в ходе пресс-конференции с индийским премьером Нарендрой Моди запутался и два раза обратился к публике с вопросом о том, кого он должен представить. Об это сообщил телеканал Fox News
.
Отмечается, что пресс-конференции состоялась в городе Уилмингтон штата Делавэр. В ходе мероприятия Байден должен был представить премьер-министра Моди, однако пришел в замешательство и забыл, кого нужно представить.
Телеканал приводит видеоролик, согласно которому Байден сначала поблагодарил присутствующих, а затем два раза задался вопросом, кого он должен "представить" следующим.
Джо Байден является старейшим в истории страны президентом США, его частые оговорки и оплошности на публике являются объектом едкой критики со стороны его предшественника и главного политического оппонента – республиканца Дональда Трампа. Вместе с тем, даже среди демократов некоторые видные политики неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на его почтенный возраст.
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