https://1prime.ru/20240923/bayden--851718030.html

Байден "потерял нить" на пресс-конференции с Моди

Байден "потерял нить" на пресс-конференции с Моди - 23.09.2024, ПРАЙМ

Байден "потерял нить" на пресс-конференции с Моди

Американский президент Джо Байден в ходе пресс-конференции с индийским премьером Нарендрой Моди запутался и два раза обратился к публике с вопросом о том, кого... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T12:40+0300

2024-09-23T12:40+0300

2024-09-23T13:10+0300

сша

джо байден

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден в ходе пресс-конференции с индийским премьером Нарендрой Моди запутался и два раза обратился к публике с вопросом о том, кого он должен представить. Об это сообщил телеканал Fox News.Отмечается, что пресс-конференции состоялась в городе Уилмингтон штата Делавэр. В ходе мероприятия Байден должен был представить премьер-министра Моди, однако пришел в замешательство и забыл, кого нужно представить.Телеканал приводит видеоролик, согласно которому Байден сначала поблагодарил присутствующих, а затем два раза задался вопросом, кого он должен "представить" следующим.Джо Байден является старейшим в истории страны президентом США, его частые оговорки и оплошности на публике являются объектом едкой критики со стороны его предшественника и главного политического оппонента – республиканца Дональда Трампа. Вместе с тем, даже среди демократов некоторые видные политики неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на его почтенный возраст.

https://1prime.ru/20240918/politika-851645974.html

сша

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сша, джо байден