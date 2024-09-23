https://1prime.ru/20240923/benzin-851721267.html

На московских заправках впервые с зимы подешевел бензин основных марок

На московских заправках впервые с зимы подешевел бензин основных марок - 23.09.2024, ПРАЙМ

На московских заправках впервые с зимы подешевел бензин основных марок

Средняя цена на марку бензина Аи-95 на московских АЗС за неделю с 16 по 23 сентября снизилась на 1 копейку, до 59,98 рубля за литр, впервые с середины февраля,... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T14:33+0300

2024-09-23T14:33+0300

2024-09-23T14:33+0300

энергетика

россия

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Средняя цена на марку бензина Аи-95 на московских АЗС за неделю с 16 по 23 сентября снизилась на 1 копейку, до 59,98 рубля за литр, впервые с середины февраля, бензин Аи-92 также подешевел: впервые с конца января его цена снизилась на 8 копеек, до 54,01 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Снижение средней цены на обе марки было обеспечено сетью АЗС "Нефтьмагистрали". При этом марка Аи-100 подорожала за отчетный период на 55 копеек - до 81,29 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало только в трех сетях АЗС из семи, по которым произведен расчет, - "Газпром нефти", "Роснефти" и "Татнефти". В среднем за неделю его стоимость поднялась на 5 копеек - до 66,07 рубля за литр. Минэнерго РФ ожидает, что рост розничных цен на топливо в стране по итогам года останется на уровне, близком к накопленной инфляции, сообщали РИА Новости ранее в министерстве. В проекте прогноза социально-экономического развития РФ на 2025-2027 годы, который Минэкономразвития ранее внесло в кабмин, рост цен в текущем году ожидается на уровне 7,3%. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ.

https://1prime.ru/20240918/benzin-851657549.html

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россия