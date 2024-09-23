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Вложения бизнеса в капитал ИКТ превысили 150 процентов, заявил Мишустин - 23.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Вложения бизнеса в капитал ИКТ превысили 150 процентов, заявил Мишустин
Вложения бизнеса в капитал ИКТ превысили 150 процентов, заявил Мишустин - 23.09.2024, ПРАЙМ
Вложения бизнеса в капитал ИКТ превысили 150 процентов, заявил Мишустин
Вложения бизнеса в основной капитал в сектор информационно-коммуникационных технологий за I квартал 2024 года выросли более чем на 150%, заявил премьер-министр... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T11:58+0300
2024-09-23T11:58+0300
экономика
россия
михаил мишустин
бизнес
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СОЧИ, 23 сен - ПРАЙМ. Вложения бизнеса в основной капитал в сектор информационно-коммуникационных технологий за I квартал 2024 года выросли более чем на 150%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Стремится расширять свои проекты и бизнес. За первый квартал текущего года вложения в основной капитал в сектор информационно-коммуникационных технологий увели­чились более чем на 150 процентов", - сказал Мишустин на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024".Бизнес проявляет высокий интерес к работе в сфере радиоэлектроники, по состоянию на 2023 год в РФ было более 5 тысяч коммерческих предприятий в данной сфере, добавил Мишустин.Мишустин отметил важность современной электроники для экономики страны, отметив поддержку отрасли со стороны российского правительства и регионов."Высокий интерес и у бизнеса. По состоянию на прошлый год в стране насчитывалось свыше пяти тысяч предприятий коммерческого сектора, деятельность которых связана с радиоэлектронной промышленностью. В России также функционирует более ста двадцати профильных научно-исследовательских организаций", - сказал премьер-министр на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024".
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россия, михаил мишустин, бизнес
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Бизнес
11:58 23.09.2024
 
Вложения бизнеса в капитал ИКТ превысили 150 процентов, заявил Мишустин

Мишустин: вложения бизнеса в основной капитал ИКТ выросли более чем на 150%

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Росприроднадзора С. Радионовой
Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Росприроднадзора С. Радионовой - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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СОЧИ, 23 сен - ПРАЙМ. Вложения бизнеса в основной капитал в сектор информационно-коммуникационных технологий за I квартал 2024 года выросли более чем на 150%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Стремится расширять свои проекты и бизнес. За первый квартал текущего года вложения в основной капитал в сектор информационно-коммуникационных технологий увели­чились более чем на 150 процентов", - сказал Мишустин на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024".
Бизнес проявляет высокий интерес к работе в сфере радиоэлектроники, по состоянию на 2023 год в РФ было более 5 тысяч коммерческих предприятий в данной сфере, добавил Мишустин.
Мишустин отметил важность современной электроники для экономики страны, отметив поддержку отрасли со стороны российского правительства и регионов.
"Высокий интерес и у бизнеса. По состоянию на прошлый год в стране насчитывалось свыше пяти тысяч предприятий коммерческого сектора, деятельность которых связана с радиоэлектронной промышленностью. В России также функционирует более ста двадцати профильных научно-исследовательских организаций", - сказал премьер-министр на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024".
 
ЭкономикаРОССИЯМихаил МишустинБизнес
 
 
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