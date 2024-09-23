Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России не работает бот Telegram для сообщений о незаконной информации - 23.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240923/bot-851727893.html
В России не работает бот Telegram для сообщений о незаконной информации
В России не работает бот Telegram для сообщений о незаконной информации - 23.09.2024, ПРАЙМ
В России не работает бот Telegram для сообщений о незаконной информации
Официальный бот Telegram, которому можно сообщать о небезопасной и незаконной информации в мессенджере, не работает в России и ряде других стран, в том числе... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T18:14+0300
2024-09-23T18:14+0300
россия
бот
мессенджер telegram
конфиденциальность
https://cdnn.1prime.ru/img/83311/32/833113235_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_4b9989249eac499803d4943dd978dceb.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Официальный бот Telegram, которому можно сообщать о небезопасной и незаконной информации в мессенджере, не работает в России и ряде других стран, в том числе европейских, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в понедельник основатель мессенджера Павел Дуров написал в своем Telegram-канале, что при выявлении небезопасного или незаконного контента в поиске мессенджера пользователь может пожаловаться администрации через специального бота. При запуске бота появляется сообщение, что он "недоступен в вашем регионе", и просьба попробовать позже. Помимо России, бот не работает во Франции, Германии, на Мальдивах и ряде других стран. При этом в Испании чат функционирует. В понедельник Дуров также уведомил пользователей, что мессенджер обновил свою политику конфиденциальности, и теперь IP-адреса и номера телефонов пользователей Telegram, нарушающих его правила, могут быть переданы властям в ответ на обоснованные запросы.
https://1prime.ru/20240923/durov-851726742.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83311/32/833113235_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_bbbd270d8684bf4506c3ca4994c40035.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бот, мессенджер telegram, конфиденциальность
РОССИЯ, бот, мессенджер Telegram, конфиденциальность
18:14 23.09.2024
 
В России не работает бот Telegram для сообщений о незаконной информации

РИА Новости: Telegram-бот для сообщений о незаконной информации не работает в РФ

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране монитора
Мессенджер Telegram на экране монитора - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Официальный бот Telegram, которому можно сообщать о небезопасной и незаконной информации в мессенджере, не работает в России и ряде других стран, в том числе европейских, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в понедельник основатель мессенджера Павел Дуров написал в своем Telegram-канале, что при выявлении небезопасного или незаконного контента в поиске мессенджера пользователь может пожаловаться администрации через специального бота.
При запуске бота появляется сообщение, что он "недоступен в вашем регионе", и просьба попробовать позже. Помимо России, бот не работает во Франции, Германии, на Мальдивах и ряде других стран. При этом в Испании чат функционирует.
В понедельник Дуров также уведомил пользователей, что мессенджер обновил свою политику конфиденциальности, и теперь IP-адреса и номера телефонов пользователей Telegram, нарушающих его правила, могут быть переданы властям в ответ на обоснованные запросы.
Павел Дуров
Дуров объявил об изменении политики конфиденциальности Telegram
17:26
 
РОССИЯботмессенджер Telegramконфиденциальность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала