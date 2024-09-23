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В России не работает бот Telegram для сообщений о незаконной информации
В России не работает бот Telegram для сообщений о незаконной информации - 23.09.2024, ПРАЙМ
В России не работает бот Telegram для сообщений о незаконной информации
Официальный бот Telegram, которому можно сообщать о небезопасной и незаконной информации в мессенджере, не работает в России и ряде других стран, в том числе... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T18:14+0300
2024-09-23T18:14+0300
2024-09-23T18:14+0300
россия
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Официальный бот Telegram, которому можно сообщать о небезопасной и незаконной информации в мессенджере, не работает в России и ряде других стран, в том числе европейских, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в понедельник основатель мессенджера Павел Дуров написал в своем Telegram-канале, что при выявлении небезопасного или незаконного контента в поиске мессенджера пользователь может пожаловаться администрации через специального бота. При запуске бота появляется сообщение, что он "недоступен в вашем регионе", и просьба попробовать позже. Помимо России, бот не работает во Франции, Германии, на Мальдивах и ряде других стран. При этом в Испании чат функционирует. В понедельник Дуров также уведомил пользователей, что мессенджер обновил свою политику конфиденциальности, и теперь IP-адреса и номера телефонов пользователей Telegram, нарушающих его правила, могут быть переданы властям в ответ на обоснованные запросы.
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россия, бот, мессенджер telegram, конфиденциальность
РОССИЯ, бот, мессенджер Telegram, конфиденциальность
В России не работает бот Telegram для сообщений о незаконной информации
РИА Новости: Telegram-бот для сообщений о незаконной информации не работает в РФ
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Официальный бот Telegram, которому можно сообщать о небезопасной и незаконной информации в мессенджере, не работает в России и ряде других стран, в том числе европейских, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в понедельник основатель мессенджера Павел Дуров написал в своем Telegram-канале, что при выявлении небезопасного или незаконного контента в поиске мессенджера пользователь может пожаловаться администрации через специального бота.
При запуске бота появляется сообщение, что он "недоступен в вашем регионе", и просьба попробовать позже. Помимо России, бот не работает во Франции, Германии, на Мальдивах и ряде других стран. При этом в Испании чат функционирует.
В понедельник Дуров также уведомил пользователей, что мессенджер обновил свою политику конфиденциальности, и теперь IP-адреса и номера телефонов пользователей Telegram, нарушающих его правила, могут быть переданы властям в ответ на обоснованные запросы.
Дуров объявил об изменении политики конфиденциальности Telegram