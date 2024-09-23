https://1prime.ru/20240923/bot-851727893.html

В России не работает бот Telegram для сообщений о незаконной информации

В России не работает бот Telegram для сообщений о незаконной информации - 23.09.2024, ПРАЙМ

В России не работает бот Telegram для сообщений о незаконной информации

Официальный бот Telegram, которому можно сообщать о небезопасной и незаконной информации в мессенджере, не работает в России и ряде других стран, в том числе... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T18:14+0300

2024-09-23T18:14+0300

2024-09-23T18:14+0300

россия

бот

мессенджер telegram

конфиденциальность

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Официальный бот Telegram, которому можно сообщать о небезопасной и незаконной информации в мессенджере, не работает в России и ряде других стран, в том числе европейских, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в понедельник основатель мессенджера Павел Дуров написал в своем Telegram-канале, что при выявлении небезопасного или незаконного контента в поиске мессенджера пользователь может пожаловаться администрации через специального бота. При запуске бота появляется сообщение, что он "недоступен в вашем регионе", и просьба попробовать позже. Помимо России, бот не работает во Франции, Германии, на Мальдивах и ряде других стран. При этом в Испании чат функционирует. В понедельник Дуров также уведомил пользователей, что мессенджер обновил свою политику конфиденциальности, и теперь IP-адреса и номера телефонов пользователей Telegram, нарушающих его правила, могут быть переданы властям в ответ на обоснованные запросы.

https://1prime.ru/20240923/durov-851726742.html

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россия, бот, мессенджер telegram, конфиденциальность