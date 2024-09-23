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В РФ заработал Telegram-бот, которому можно писать о незаконной информации
В РФ заработал Telegram-бот, которому можно писать о незаконной информации - 23.09.2024, ПРАЙМ
В РФ заработал Telegram-бот, которому можно писать о незаконной информации
В России начал работать официальный бот Telegram, которому можно слать сообщения о размещенной в мессенджере небезопасной и незаконной информации, передает... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T20:19+0300
2024-09-23T20:19+0300
2024-09-23T20:19+0300
россия
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. В России начал работать официальный бот Telegram, которому можно слать сообщения о размещенной в мессенджере небезопасной и незаконной информации, передает корреспондент агентства РИА Новости. Ранее в понедельник основатель мессенджера Павел Дуров сообщил в своем Telegram-канале, что при выявлении небезопасного или незаконного контента в поиске мессенджера пользователь может написать администрации жалобу через специального бота. Вместе с тем бот не функционировал в России. При его запуске у пользователей появлялось сообщение: "Недоступен в вашем регионе. Попробуйте, пожалуйста, позже". В некоторых европейских странах, например, во Франции и Германии, также жаловались на работу бота. В Испании проблем с ботом не наблюдалось. Ранее понедельник Дуров сообщил, что мессенджер обновил политику конфиденциальности. Теперь IP-адреса и номера телефонов пользователей мессенджера, нарушающих его правила, могут передаваться властям в ответ на обоснованные запросы.
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россия, бот, мессенджер telegram
РОССИЯ, бот, мессенджер Telegram
В РФ заработал Telegram-бот, которому можно писать о незаконной информации
РИА Новости: в РФ заработал Telegram-бот для сообщения о незаконной информации
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. В России начал работать официальный бот Telegram, которому можно слать сообщения о размещенной в мессенджере небезопасной и незаконной информации, передает корреспондент агентства РИА Новости.
Ранее в понедельник основатель мессенджера Павел Дуров сообщил в своем Telegram-канале, что при выявлении небезопасного или незаконного контента в поиске мессенджера пользователь может написать администрации жалобу через специального бота.
Вместе с тем бот не функционировал в России. При его запуске у пользователей появлялось сообщение: "Недоступен в вашем регионе. Попробуйте, пожалуйста, позже".
В некоторых европейских странах, например, во Франции и Германии, также жаловались на работу бота. В Испании проблем с ботом не наблюдалось.
Ранее понедельник Дуров сообщил, что мессенджер обновил политику конфиденциальности. Теперь IP-адреса и номера телефонов пользователей мессенджера, нарушающих его правила, могут передаваться властям в ответ на обоснованные запросы.
Дуров объявил об изменении политики конфиденциальности Telegram