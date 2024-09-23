https://1prime.ru/20240923/bot-851730581.html

В РФ заработал Telegram-бот, которому можно писать о незаконной информации

В РФ заработал Telegram-бот, которому можно писать о незаконной информации - 23.09.2024, ПРАЙМ

В РФ заработал Telegram-бот, которому можно писать о незаконной информации

В России начал работать официальный бот Telegram, которому можно слать сообщения о размещенной в мессенджере небезопасной и незаконной информации, передает... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T20:19+0300

2024-09-23T20:19+0300

2024-09-23T20:19+0300

россия

бот

мессенджер telegram

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. В России начал работать официальный бот Telegram, которому можно слать сообщения о размещенной в мессенджере небезопасной и незаконной информации, передает корреспондент агентства РИА Новости. Ранее в понедельник основатель мессенджера Павел Дуров сообщил в своем Telegram-канале, что при выявлении небезопасного или незаконного контента в поиске мессенджера пользователь может написать администрации жалобу через специального бота. Вместе с тем бот не функционировал в России. При его запуске у пользователей появлялось сообщение: "Недоступен в вашем регионе. Попробуйте, пожалуйста, позже". В некоторых европейских странах, например, во Франции и Германии, также жаловались на работу бота. В Испании проблем с ботом не наблюдалось. Ранее понедельник Дуров сообщил, что мессенджер обновил политику конфиденциальности. Теперь IP-адреса и номера телефонов пользователей мессенджера, нарушающих его правила, могут передаваться властям в ответ на обоснованные запросы.

https://1prime.ru/20240923/durov-851726742.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бот, мессенджер telegram